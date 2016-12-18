وفاة طبيب ابتكر طريقة بدائية أنقذت حياة 100 ألف إنسان

توفي الطبيب الأميركي، هنري هيمليك، الذي ابتكر طريقة بدائية لا تتطلب أي معدات طبية أنقذت آلاف ضحايا الاختناق أثناء تناول الطعام، من خلال إخراج الطعام من مجرى الهواء أمس عن عمر 96 عاماً.

وقالت عائلته في بيان إن هيمليك توفي في مستشفى كريست في سينسيناتي متأثراً بأزمة قلبية حادة تعرض لها يوم الاثنين.

وأطلق الطبيب الأميركي على هذه الطريقة البدائية لإنقاذ حالات اختناق الطعام اسم "مناورة هيمليك" على اسمه، مؤكدا قبل وفاته أنها أنقذت أكثر من 100 ألف شخص.

وقال إنه استخدم هذه الطريقة بنفسه في مايو لإنقاذ حياة زميلة له في دار للمسنين يقيم فيها في سينسيناتي.

وفكر هيمليك في هذه التقنية في 1974 بعد أن قرأ عن ارتفاع معدل الوفيات في المطاعم، والذي نسب أولا لأزمات قلبية لكن اكتشف لاحقا أنه بسبب إصابة رواد المطاعم باختناق أثناء تناول الطعام.

ويمكن لأي شخص عادي أن يكون بطلاً باستخدام "مناورة هيمليك" فهي لا تتطلب أي معدات أو قوة كبيرة وتحتاج إلى الحد الأدنى من التدريب.