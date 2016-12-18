10 أنواع من العصائر لتحسين أداء الجهاز الهضمي

يعتبر الجهاز الهضمي من الأجهزة الحيوية في جسم الإنسان، فهو يقوم بتحويل جزيئات الطعام الكبيرة والمعقدة إلى جزيئات صغيرة يسهل امتصاصها في الجسم.

ولأن مهمته تتعلق بالطعام فمشاكل هذا العضو الحيوي تعد الأكثر شيوعاً في وقتنا الحالي بسبب نمط الحياة المتسارع والذي يضطر الكثير منا إلى تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون والتوابل، وعدم الانتظام في تناول الوجبات الرئيسية بموعدها.

كما أن الإفراط في تناول الطعام، والنوم مباشرة بعد الأكل، وتناول الطعام بسرعة كبيرة تعد من مسببات مشاكل الجهاز الهضمي.

لذا فمن الضروري الالتزام بنظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات لتطهير الجهاز الهضمي من السموم ومساعدته على تحسين أدائه.

وإليكم فيما يلي 10 أنواع من العصائر الطبيعية تساعد في إزالة السموم من الجهاز الهضمي مما يضمن عمله بكفاءة، وفق ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:

1- عصير البرتقال والسبانخ بالصبار

حمض الستريك الموجود في البرتقال يقلل من فرص الإصابة بآلام المعدة، كما أن احتواءه على الكثير من الألياف القابلة للذوبان يساعد في تبطين جدران الأمعاء ويسمح بتحسين امتصاص المواد الغذائية. أما الصبار فيحتوي على الأنزيمات والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية التي تساعد في طرد السموم وتطهير الجهاز الهضمي، بينما توفر أوراق السبانخ التغذية اللازمة للجسم.

2- عصير العنب الأحمر والملفوف والكرفس

الألياف القابلة للذوبان والموجودة في العنب الأحمر تضمن انسيابية عملية الهضم وبالتالي تجنب اضطرابات الأمعاء والإمساك، أما الكرنب (الملفوف) فيمنع الإصابة بأي التهاب في جدران الأمعاء وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، بينما يوفر الكرفس الحديد وعددا من العناصر الغذائية المطلوبة للجسم.

3- عصير الجزر والبطاطا الحلوة

يعتبر الجزر مصدراً غنياً بالألياف القابلة للذوبان والتي تعزز عمل الجهاز الهضمي، بينما تحتوي البطاطا الحلوة على النشا والمغانيسيوم والألياف التي تعتبر علاجاً لقرحة المعدة.

4- عصير البرتقال والكوسة والخس

الكوسة تمنع تجمع الغازات المسببة لانتفاخ البطن، أما مزجها مع الخس والبرتقال فيساعد على الهضم بشكل فعال.

5- عصير البروكلي والبابايا

البروكلي من العناصر الغذائية التي تساعد على الهضم، وذلك لاحتوائه على ألياف غذائية، وبوتاسيوم وعدد من الفيتامينات، بينما تحتوي البابايا على أنزيم يعمل على تفتيت البروتين من منتجات اللحوم مما يحسن الصحة العامة للأمعاء.

6- عصير التفاح الأخضر والخيار

يحول التفاح الأخضر دون الإصابة بسرطان القولون، كما يساعد في تنظيم حركة الأمعاء، أما الخيار فيعمل كمبرد لتهدئة الجهاز الهضمي.

7- عصير الكمثرى والكرفس والزنجبيل

يعمل مزيج الكمثرى، والكرفس والزنجبيل على إزالة السموم من الجسم، الأمر الذي يجعل هذا العصير يحافظ على نظافة الجهاز الهضمي كما أنه يمنع الإمساك. هذا بالإضافة إلى أن الكرفس يحتوي على مضادات للأكسدة تقلل من القرحة والتهاب المعدة، عوضاً عن الألياف غير القابلة للذوبان والتي تعمل على تحسين حركة الأمعاء.

8- عصير الأناناس والخيار

يحتوي الأناناس على أنزيم البروميلين الهاضم والذي يضمن سير عملية الهضم بانسيابية، كما أن الخيار يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي.

9- عصير الملفوف، والأناناس والنعناع

يحتوي الملفوف على فيتامينات، ومعادن وألياف تساعد على الهضم، كما أن النعناع المنعش والأناناس يساعدان في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

10- عصير التفاح والخيار والخس

ينصح بإضافة بذور الشمر إلى هذا العصير لأنها تساعد في تخفيف التهاب الأمعاء، وكذلك علاج حرقة المعدة، ويساعد هذا المزيج في طرد السموم بفضل الأنزيمات الموجودة في الخيار، كما يضبط الخس حموضة الأمعاء تفادياً لجميع أنواع اضطرابات الجهاز الهضمي.