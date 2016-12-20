هذه الأعراض الـ6 تدل على وجود جلطات بجسمك

رغم أن تجلط الدم يعد أحد آليات الجسم الدفاعية، مثلما يحدث عندما يتجلط الدم لوقف نزيف سببته إصابة ما، إلا أنه في بعض الأحيان يحدث تجلط الدم في أجزاء من الجسم ليست بحاجة إلى ذلك نتيجة انسداد بالأوعية الدموية، الأمر الذي قد يسبب سكتة دماغية أو أزمة قلبية.

ولتجنب العواقب الوخيمة لوجود جلطة دموية خفية في أجسامنا لا تتم معالجتها، إليكم 6 علامات مرضية تدل على وجود تلك الجلطات بالجسم، وفق ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:

1- الشعور بالألم والتشنجات العضلية

قد يكون الشعور بآلام مستمرة في الجسم مع تكرار التشنجات العضلية، أحد أعراض الإصابة بجلطة دموية، الأمر الذي يتطلب استشارة الطبيب بشكل فوري.

2- السعال غير المبرر

يعتبر السعال غير المبرر أيضا من أهم أعراض الجلطة الدموية والتي تحتاج أيضا إلى مراقبة معدل ضربات القلب والتنفس.

3- ضيق التنفس

يمثل ضيق التنفس أحد علامات وجود جلطة دموية في الرئتين، لذا ينصح بالتحقق في هذه الحالة من أعراض أخرى مثل آلام في الصدر، والدوخة أو تسارع دقات القلب.

4- آلام الصدر مع التنفس العميق

يجب توخي الحذر واستشارة الطبيب بشكل فوري حال الشكوى من آلام الصدر المصاحبة للتنفس العميق، لأنها أحد المؤشرات الخطيرة على وجود جلطة بالدم.

5- الخطوط الحمراء على الجلد

يمكن ان تظهر جلطات الدم على شكل خطوط حمراء بطول الأوردة، وفي هذه الحالة لا تعتبر الأوردة طبيعية ويجب استشارة الطبيب فوراً.

6- تورم الساقين

من الشائع أن تورم الساقين يكون ناتجاً عن الجلطة، لأنها تؤثر على الدورة الدموية، مما يمنع وصول الأكسجين إلى الأجهزة الحيوية بالجسم، الأمر الذي يتطلب استشارة طبية فورية.