7 فوائد مذهلة ستجعلك تضعين الثلج على وجهك يومياً

البشرة البراقة النضرة، الخالية من البقع السوداء والتجاعيد حلم يراود الكثيرات، لكن البعض يجدن تحقيقه أمراً صعباً ومكلفاً لحاجتهن لاستعمال الكريمات باهظة الثمن.

فإذا كنت ممن يحلمن بإطلالة رائعة وبشرة شابة من دون عناء أو تكاليف، فإليك هذا المكون السحري، والذي يعد بمثابة معجزة العناية بالبشرة وهو مكعبات الثلج.

فعوضاً عن استخدامه لتبريد العصائر والمرطبات جربي تدليك وجهك بمكعبات الثلج وستذهلين بالنتائج.

ووفق موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة هناك 7 فوائد مذهلة ستجعلك تستخدمين الثلج على بشرتك يومياً، وهي كالآتي:

1- تضييق المسام

يعتبر استخدام الثلج من أسهل الطرق لتصغير مسام الوجه الواسعة، لما له من تأثير فوري وفعال في شد الجلد، لاسيما إذا تم تدليك الوجه به يومياً.

2- التخلص من انتفاخات الوجه

إذا كنت تعانين من انتفاخ في الوجه، فكل ما عليك هو وضع بعض مكعبات الثلج في منديل والضغط بها على وجهك. وستودعين ذلك الانتفاخ.

3- الهالات السوداء

لعناية فائقة بالبشرة، ينصح بوضع الثلج في منطقة أسفل العين، حيث الجلد فائق الحساسية، كإجراء وقائي ضد الهالات السوداء.

4- انتفاخ العينين

يستيقظ البعض في كثير من الأحيان بعيون منتفخة لأسباب عدة، من بينها عدم أخذ قسط كافٍ من الراحة، وللتخلص من هذا الانتفاخ المزعج ينصح بوضع كرات من القطن مبللة بماء مثلج على العينين، وسرعان ما سيختفي الانتفاخ.

5- البثور

يصاحب بثور الوجه المزعجة قدر من الالتهاب، والحكة، لذا ينصح باستخدام الثلج على مناطق البثور للحد من آلامها المزعجة.

6- حروق الشمس

تعتبر مكعبات الثلج علاجاً سحرياً لحروق الشمس والطفح الجلدي المصاحب لها، خاصة في منطقة الوجه.

7- ثبات الماكياج

عن تجربة، يؤكد كثير من السيدات أن وضع بعض الثلج في منديل وتمريره على الوجه يضمن ثبات الماكياج لفترة أطول.