لمن يعاني من "حب الشباب".. احذروا الإهمال وهذا هو الحل!

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل عديدة في البشرة وربما أشهرها هو حب الشباب وآثاره وعلى الرغم من أن حب الشباب يصيب الشباب بشكل رئيسي لكنه يمكن أن يحدث بأي عمر من الطفولة للشيخوخة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية وحدها يصيب حب الشباب 40 لـ 50 مليون شخص سنويا بتكلفة تقدر بحوالي 2.5 بليون دولار.

ويتحدث د.أحمد الخطيب وهو اختصاصي أمراض جلدية وتجميلية في عيادات "cosmesurge" بأبوظبي، وباحث مساعد في جامعة كاليفورنيا، "للعربية.نت"، عن حب الشباب أو ما يعرف طبياً بـ"العد الشائع"، قائلاً "هو مرض يصيب بشكل رئيسي الغدد الدهنية التي تنفتح قناتها في الجزء العلوي من الشعرة مع وجود عوامل محرضة متعددة مسببا آفات سريرية مختلفة الأشكال تتراوح من زؤان بسيط الى آفات كيسية عقيدية".

عامل الوراثة

ويوضح د.الخطيب الآلية المرضية لحب الشباب ويقول هي آلية معقدة تتدخل بها عوامل متعددة تؤثر على الجهاز الدهني الشعري، تبدأ بتشكل ما يعرف با "الزؤان" - أو الزيوان - نتيجة فرط تقرن وانسداد الجزء العلوي من الشعرة التي تنفتح عليه قناة الغدة الدهنية مسببا تجمع الكيراتين والدهن من ثم يتحطم الزؤان مسببا ردة فعل مناعية التهابية ثم تتعرض للإنتان بجرثومة البروبيونية العدية.

وأضاف "تلعب الهرمونات الأندروجينية دور محرض لإنتاج المزيد من الدهن و تحريض المزيد من حب الشباب، و تظهر بعض الدراسات استعدادا عائليا يلعب دور مهم بزيادة حب الشباب عند بعض العائلات حيث أن حجم الغدد الدهنية عند الفرد قد تتدخل به الوراثة".

أنواع حب الشباب



1- العد الزؤاني بنوعيه المغلق او الزؤان الأبيض و الأسود أو الزؤان المفتوح.

2- العد الالتهابي وهذا العد له مراحل مختلفة حسب درجة الالتهاب اصعبها العد المكبب

3- العد المفتعل و يظهر عند الشابات الصغيرات نتيجة العبث بالزؤان و عادة ما يكون هناك مشكلة نفسية.

4- العد الصاعق و هو اسوء انواع العد يظهر بشكل مفاجئ و يكون شديد جدا و يترافق مع أعراض جهازية مثل ألام مفاصل و حرارة مرتفعة و ضخامة كبدية.

ويقول الدكتور أحمد الخطيب أن "العد الالتهابي و الصاعق أكثر قابلية لترك الندب و يزداد سوء الندب بازدياد درجة الالتهاب و لهذا السبب علاج حب الشباب الملتهب بالمراحل الباكرة يحد من ظهور الندب".

علاج حب الشباب

• العلاجات الموضعية: مثل حمض الساليسلك الذي يستخدم كحال للزؤان و مضاد للالتهاب و يمكن استخدامه منزليا بعيار 2% او من قبل الطبيب بعيارات تصل لـ 30%. من العلاجات الموضعية ايضا حمض الأزليك وله فعالية مضادة للجراثيم و حال للزؤان و تأثير مضاد للتصبغ ايضا، كما يمكن استخدام البنزيل بروكسايد موضعيا و هو يخفف بشكل كبير من نمو جرثومة البروبيونية العدية عن طريق انتاج جذور حرة قاتلة للجراثيم.

• العلاجات الجهازية: العلاج الجهازي الأكثر فعالية هو الإيزوتريتنوين ويعطى في حالة العد الشديد كالعد الكيسي والمكبب أو في حال فشل العلاجات التقليدية، عند العلاج به ينخفض افراز الدهن بشكل كبير و يتقلص حجم الغدة الدهنية و عند اتمام فترة العلاج المقدرة بـ 8 لـ 10 اشهر يقل احتمال النكس بشكل ملحوظ.

في حال وجود اضطراب هرموني عند الفتيات قد نلجأ للعلاج بمضادات الحمل الفموية وخاصة عند وجود كيسات على المبايض.

• العلاجات الحديثة: العلاج بالضوء الحركي أو ما يعرف بـTherapy Photodynamic

يتم تطبيق مادة محسسة ضوئية عل الوجه ثم يطبق بعدها ضوء مركز معين يكون قادر عندها على قتل الجراثيم المسببة ويكون له تأثير منظم لإفراز الدهن وهذا العلاج يحتاج لعدة جلسات بفاصل 2 لـ 4 أسابيع بين الجلسات ويعطي نتائج جيدة في الحالات البسيطة والمتوسطة من العد لالتهابي.

ويبين دكتور أحمد الخطيب أن التحسن يكون من خلال العلاجات الموضعية أو الضوئية في حال العد البسيط والمتوسط أما الحالات الشديدة فيجب اللجوء للعلاجات الجهازية الفموية وهنا تكون نسبة الشفاء عالية. مع أن النكس وارد في جميع الحالات.

علاج الآثار والندبات:

• الليزر: ويعتبر من أكثر الطرق شيوعا في علاج الندب هو الليزر الكاشط مثل ليزر الفراكسل و ليز ثاني أكسيد الكربون وهذا يحتاج لعدة جلسات و يتطلب فترة تعافي حوالي 10 ايام بعد كل جلسة و نسبة التحسن متفاوتة.

• البلازما الغنية بالصفيحات: وهي تحتوي على عوامل نمو محرضة لترميم البشرة و كذلك يلزم عدة جلسات و نسبة التحسن متفاوتة.

• العلاج عن طريق تحرير الندب او Subcision:: وهذا يعتبر ثورة في علاج ندب حب الشباب ويستخدم لذلك إبرة خاصة تسمى نوكور نستطيع بها تحرير الجلد عن النسيج الليفي المتكون تحته وبالتالي السماح للتروية الدموية بتروية المنطقة بشكل افضل و تحريض الندب على الالتئام.

ويؤكد د.الخطيب أن النتيجة تكون ممتازة من جلسة واحدة وقد تصل لـ 80% عند مشاركتها مع البلازما الغنية بالصفيحات.

مشكلة بات لها حل

وعن علاج آثار حب الشباب يشير د.أحمد الخطيب إلى أن العلاج بالطرق السابقة يحسن الآثار بشكل دائم، أما العلاج المؤقت للآثار يتم بالفلر حيث يتم تعبئتها و قد نلجأ اليه باعتباره حل سريع في حال كون الحفر كبيرة.

ونصح د.الخطيب مرضى حب الشباب بالعلاج الباكر وتجنب العبث به لتخفيف ندبه و آثاره، أما في حال وجود ندب فقد يحدد الطبيب الحل الأمثل والطريقة الحديثة تدعو للتفاؤل وتدحض الاعتقاد السائد بأن ندب حب الشباب هي مشكلة دائمة لا حل لها.