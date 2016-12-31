معلومات قد لا تعرفها عن الشوكولاتة

في موسم الاحتفالات والأعياد يكثر استهلاكنا للشوكولاتة، تلك الحلوى التي لا يمكن إلا لقلة قليلة من الناس مقاومتها. ومع اقتراب السنة الجديدة التي لا تفصلنا عنها إلا ساعات، قد يقرر العديد منا اتخاذ قرارات صحية أو نمط غذائي معين، وقد يكون من ضمن تلك القرارات الامتناع عن الحلويات ومن ضمنها الشوكولاتة.

إلا أنه وقبل اتخاذ أي قرار عشوائي، لا بد من التعرف على مزايا الشوكولاتة، التي أجمع أطباء التغذية على أن القليل منه لا سيما الداكن يقدم للجسم العديد من الفوائد:

فإليكم تذكيرا سريعا ببعض تلك الفوائد:

تحتوي الشوكولاتة على الأحماض الأمينية، والحديد، والكاليسيوم، وفيتامينات A,C,B1,D التي تساعد الجسم على إفراز هورمون السيروتونين، الذي يعطي حيوية للجسم، ويحد من التوتر، ويحسن المزاج.

أما الشوكولاتة السوداء فتحارب العديد من الأمراض، إذ أظهر تقرير نشر في مجلة Agricultural & Food Chemistry في مارس/آذار الماضي أهمية الشوكولاتة في خفض أمراض السمنة والسكري ومكافحتها من خلال مادة الكاكاو الموجودة فيها، والتي تحتوي على نسبة مرتفعة من المواد المضادة للأكسدة.

كما أنها تحمي القلب، فقد أفادت نتائج دراسة حديثة أن بكتيريا المعدة يمكنها تكسير مكونات الشوكولاتة الداكنة بسهولة، واستخلاص المركبات المضادة للالتهاب منها، ما يسهل امتصاص الجسم لها. وتحمي المركبات المضادة للالتهابات عضلات القلب، وتقلل من احتمالات حدوث السكتة الدماغية.

تمنع تطور الزهايمر، بحسب دراسة حديثة نشرتها دورية علم الأعصاب، فمادة ريسفيراترول المضادة للأكسدة والتي توجد في الشوكولاتة السوداء تمنع تطور الزهايمر والخرف.

تهدئ الانفعالات، إذ تحتوي على مادة البوليفينول التي تحسن المزاج، وتمنح شعوراً بالاطمئنان.