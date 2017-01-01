تقنية قد تقضي على الخلايا السرطانية بـ10 أيام

توصل باحثون من جامعة ميشيغان الأميركية إلى تقنية جديدة لقتل الخلايا السرطانية خلال 10 أيام فقط.

أمل جديد لعلاج الأورام الخبيثة باستخدام تقنية تستطيع قتل الخلايا السرطانية خلال عشرة أيام فقط، حسب دراسة أجراها باحثون أميركيون من جامعة ميشيغان.

الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية "نيتشر ماتريالز" العلمية قالت إن عملية العلاج تتم عن طريق تحفيز الجهاز المناعي للإنسان لمهاجمة الأورام.

وتعتمد التقنية الجديدة على استخدام أقراص إلكترونية متناهية الصغر لتدريب الجسم على قتل الخلايا الخبيثة. ومهمتها مساعدة النظام المناعي في الجسم للتعرف على الخلايا السرطانية وكيفية القضاء عليها.

الباحثون أكدوا أن اختبار الأقراص على الفئران تم بنجاح، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أنها لن تطبق على الإنسان خلال الفترة القريبة، نظراً لضرورة إجراء مزيد من التجارب على الحيوان الأكبر حجماً قبل تجربتها على البشر.