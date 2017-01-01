للتخلص من الالتهابات المزمنة.. تجنب هذه الأطعمة

رغم أن التهابات الجسم عملية طبيعية لحمايته من البكتيريا والفيروسات وغيرها من العوامل الضارة التي تؤثر سلباً عليه، إلا أن الالتهابات المزمنة تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

فإذا كنت ممن يعانون من التهاب المفاصل المزمن أو أي نوع من الالتهابات المزمنة الأخرى، فعليك بالانتباه إلى نوعية الأطعمة التي تتناولها، حيث من شأنها مفاقمة الأمر أو السيطرة عليه.

وإليكم فيما يلي 10 أنواع من الأطعمة التي يجب تجنبها للتخلص من التهابات الجسم، وفق ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، وهي كالآتي:

1- اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة ضمن مكوناتها على عنصر يسمى Neu5Gc وهو يؤدي إلى الالتهابات، لذا ينبغي تجنبها تماماً.

2- الكربوهيدرات المكررة

تؤدي الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض إلى زيادة مستوى السكر في الدم، الأمر الذي يرفع بدوره مستوى الالتهاب في الجسم.

3- منتجات الألبان

رغم أن الزبادي يحتوي على بكتيريا "البروبيوتيك" المفيدة والتي تساعد في مكافحة الالتهاب، إلا أن الأجبان يمكن أن تسبب الالتهابات أو ترفع من مستواها في الجسم، لذا يجب الاعتدال في تناول منتجات الألبان.

4- الأطعمة المقلية

لا تتسبب الأطعمة المقلية فقط في رفع مستوى الكوليسترول السيئ بالجسم إنما تسبب أيضا التهابات في الجسم.

5- المشروبات الكحولية

تحتوي المشروبات الكحولية على خصائص مسببة للالتهاب، لذا فإن تناولها يؤثر سلباً على الكبد والمريء والحنجرة.

6- الأطعمة الغنية بالغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)

تساعد الأطعمة التي تحتوي على الغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، مثل المكرونة سريعة التحضير(النودلز)، في رفع مستوى الالتهاب بالجسم، كما انها قد تعد السبب فيه في بعض الأحيان.

7- السكر

ترفع مادة الفركتوز الموجودة في السكر نسبة الالتهاب بالجسم، لذا ينصح بالابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر مثل الحلويات والآيس كريم، والعصائر وكذلك الشاي أو القهوة لمنع الالتهاب.

8- زيوت الطهي النباتية

تحتوي زيوت الطهي النباتية على كمية عالية من أحماض أوميغا 6 الدهنية، والتي تعد أحد المكونات المسببة للالتهاب الأكثر شيوعا.

9- المشروبات الغازية

لاحتوائها على السكر والمواد المضافة، تساعد المشروبات الغازية في تفاقم التهابات الجسم.

10- الدهون المشبعة

تعتبر الدهون المشبعة والموجودة في الأطعمة السريعة مثل البرغر والبيتزا أحد المسببات الرئيسية للالتهاب الذي يصيب الجسم، لذا ينصح بتجنبها تماماً.