ما عدد الساعات الكافية للنوم ليلا وتأثيرها على الدماغ؟

كانت مارغريت تاتشر تنام أربع ساعات فقط في الليل، كذا كان ونستون تشرشل بهذا البرنامج، وهما يديران شؤون بريطانيا. لكن واقعياً ولكي نكون سعداء حقاً يجب مضاعفة هذا العدد، بحسب دراسة حديثة.

واقترح باحثون أننا في حاجة لثماني ساعات من الراحة لكي نكون في أفضل وضع.

ومن خلال مراجعة نمط النوم عند 23 ألف شخص خلال خمس سنوات، فإن الدراسة التي أجرتها جامعة "فلنسبورغ" في ألمانيا، وجدت أن مستوى الراحة الكافي يتحقق ابتداء من 8 ساعات من النوم كل ليلة.

وهذا القدر يزيد بساعة وربع أو أكثر عن المعدل البريطاني للنوم.

وتوصل العلماء إلى أن الحرمان من النوم يؤدي إلى تخريب في عمل الدماغ، بما يتلف الطريقة التي ننظم بها الأفكار والمشاعر.

كذلك فإن الناس الذين يعانون من مشكلات في النوم، معرضون للاكتئاب بنسبة 4 أضعاف من المعافين.

وقد نُشرت الدراسة في الدورية الدولية للاقتصاد، حيث أكدت بدقة "أن النوم يعتبر جزءاً مهماً جداً من حياتنا".

وأضافت: "إنه يوفر إعادة البناء للجسم وتجديد مستويات الطاقة".

كما أن الأبحاث الطبية تؤكد أن النوم يحافظ على صحة الدماغ.. فالنوم ليس للكسالى فقط.