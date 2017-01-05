فرنسا تعلق بيع فيتامين بعد وفاة رضيع

أكدت هيئة لمراقبة السلامة الطبية الأربعاء أن فرنسا بدأت اتخاذ إجراءات لتعليق بيع مكمل لفيتامين (د) يباع تحت اسم يوفسترول (د) بعد وفاة رضيع تلقى جرعة منه.

وأضافت الهيئة في بيان أن التحقيقات وجدت "صلة محتملة" بين وفاة الرضيع والوسيلة التي تلقى الجرعة عن طريقها.



وقالت وزيرة الصحة ماريسول تورين إن المحقنة المخصصة لتناول العقاقير عن طريق الفم التي تم إعطاء الرضيع مكمل فيتامين (د) من خلالها كان بها خلل على ما يبدو وإن المكمل نفسه ليس خطرا.



ويستخدم يوفسترول (د) في حالات نقص فيتامين (د) لدى الأطفال حتى سن 5 أعوام وتنتجه شركة سرينكس.



ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين بالشركة على الفور للتعليق. وأكدت الشركة لوسائل إعلام فرنسية يوم الثلاثاء قبل إعلان تعليق بيع المنتج إن عشرات الملايين من الأطفال تلقوا هذا المكمل الغذائي منذ عام 1990 دون أن تحدث أي حالات وفاة.



وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن المنتج لا يباع في أي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي لكنها تتابع الموقف.