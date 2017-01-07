بريطانيا.. تحذيرات طبية من حمية "ديتوكس"

حذر الأطباء البريطانيون وجمعية مرض السكري في لندن من مخاطر حمية "ديتوكس" الشهيرة بتنظيف الجسم من السموم، وذلك في ضوء حالة حديثة وقعت أخيراً، اتبعت فيها امرأة تبلغ من العمر 74 عاماً، الحمية، لكن حالتها ساءت سريعاً وأوصلتها إلى العناية المركزة.

وأظهرت نتائج الفحوص الطبية أنها كانت تعاني من مستويات منخفضة في عنصر الصوديوم بالجسم.

وقالت الجمعية إن "فكرة التخلص من المواد السامة في الجسم غير علمية"، موضحة أن أعضاء الإنسان تقوم بإزالة السموم من الجسم باستمرار مثل الجلد، الأمعاء، الكبد والكلى.

يشار إلى أن مصطلح حمية "ديتوكس" هو اختصار لمصطلح "حمية إزالة السموم"، وعادة ما تشمل هذه الحمية قوانين قاسية لاتباعها.

وتنصح الجمعيات الطبية المتخصصة باتباع أنواع حمية تستند إلى مرجعية طبية تأخذ في الاعتبار الوضع الصحي والغذائي للإنسان المستهدف.