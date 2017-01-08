إنفلونزا قاتلة تفتك بـ 13 مريضاً خلال 15 يوماً

توفي 13 مقيماً في مأوى للعجزة في ليون جنوب شرقي فرنسا جراء إصابتهم بالإنفلونزا منذ 23 كانون الأول/ديسمبر، فيما أدخل 6 آخرون إلى المستشفى للعلاج على ما أفادت وزيرة الصحة الفرنسية، ماريسول تورين.

وكلفت الوزيرة هيئة التفتيش الخاصة التحقيق في "هذا الحدث الاستثنائي".

وأوضحت الوزارة في بيان أنه من أصل 72 شخصاً أصيبوا بالإنفلونزا خلال تلك الفترة في "مركز إيواء المسنين كوريان برتيلو في ليون"، توفي 13 شخصاً يبلغ معدل أعمارهم 91.5 عام و"لا يزال 6 آخرون في المستشفى".

وأوضحت الوزارة أنها أوفدت المدير العام للصحة إلى المركز، "حيث تبين أن إجراءات الوقاية (من الإنفلونزا) متخذة بشكل جيد".

وانتشرت الإنفلونزا الموسمية بشكل واسع الأسبوع الماضي في فرنسا مع تسجيل توافد الكثير من الأشخاص إلى قسم الطوارئ وإدخال مسنين إلى المستشفى.

ومنذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضين أدخل 381 مصاباً بالإنفلونزا إلى قسم الإنعاش، وتوفي 22 شخصاً وفق الحصيلة الرسمية الأخيرة التي نشرت الأربعاء.