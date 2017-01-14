8 فوائد مذهلة لرقصة "الزومبا"

انتشرت مؤخراً في عالمنا العربي رقصة الزومبا، والتي تعد أحد الأشكال غير التقليدية للتمارين الرياضية، حيث يتم من خلالها دمج الرياضة بالرقص في تجربة صحية وممتعة في آن واحد.

فإذا كنت ممن يتبعون نظاماً غذائياً صحياً وتود المحافظة على صحتك الجسدية والعقلية فعليك بممارسة هذا النوع من الرياضة، والذي يتميز بفوائد صحية تجعلك أقل عرضة للإصابة بالأمراض.

وإليكم فيما يلي 8 فوائد لممارسة تمارين الزومبا الرياضية، وفق ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- إنقاص الوزن

تساعد ممارسة تمارين الزومبا لمدة ساعة على الأقل يومياً في حرق السعرات الحرارية بسرعة كبيرة، مما يضمن إنقاص الوزن غير المرغوب فيه.

2- رفع معدل التمثيل الغذائي

تساعد رياضة الزومبا في رفع معدل التمثيل الغذائي بالجسم، الأمر الذي يساهم أيضاً في تعزيز إنقاص الوزن.

3- تعزيز اللياقة البدنية للجسم

على عكس أنواع أخرى من التمرينات، تعمل الزومبا على ضمان اللياقة البدنية لسائر أجزاء الجسم.

4- تحسين صحة القلب

تعد الزومبا رياضة جيدة للقلب والأوعية الدموية، فهي تحسن من صحة القلب وتحميه من الأمراض الخطيرة.

5- تمنع ترهل الجلد

من خلال تقوية العضلات، تساعد الزومبا في منع ترهل الجلد للتمتع بجسم ممشوق.

6- تقلل التوتر

لأن الزومبا أحد أشكال الرياضة التي تتضمن الكثير من الموسيقى والرقص سريع الخطى، فإنها تساعد على التخلص من التوتر والإجهاد.

7- معالجة الاكتئاب

لأنها تحفز إنتاج هرمون الأندروفين في الدماغ، والذي يجعلك تشعر بأنك في صحة جيدة، فإن الزومبا تعالج أعراض الاكتئاب.

8- التقليل من ارتفاع ضغط الدم

وفق عدد من الدراسات العلمية، فإن الزومبا تساعد في الحد من ارتفاع ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية.