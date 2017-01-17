إنفلونزا الطيور تعود للظهور.. كرواتيا تعدم دواجن

حظرت كرواتيا وضع الدواجن في أماكن مفتوحة، وبدأت في إعدام بط ودجاج في مزرعة قرب العاصمة زغرب، حيث ظهرت حالات إصابة بسلالة إتش 5 إن 8 من إنفلونزا الطيور.

وقال وزير الزراعة توميسلاف تولوسيتش "جاء الفيروس على الأرجح مع الطيور المهاجرة. قررنا حظر وجود الدواجن في أماكن مفتوحة حتى يزول الخطر".

وظهرت حالات إصابة بإنفلونزا الطيور يوم السبت في مزرعة تقع على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب شرقي زغرب، وتم إعدام دواجن في نحو 12 مزرعة صغيرة في المناطق المجاورة.

وفي نهاية العام الماضي، ظهرت حالات إصابة في مزرعة أخرى في شمال شرق كرواتيا.

وسلالة إتش 5 إن 8 تفتك بالطيور، لكن لم تكتشف أي إصابة بشرية بها.

وقد انتشرت في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط منذ أواخر العام الماضي، ما أدى لإعدام مئات الآلاف من طيور المزارع وحجز الدواجن في أماكن مغلقة.