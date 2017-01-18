العراق.. تدريبات رياضية لتأهيل مريضات السرطان

تجتمع مجموعة من النساء ثلاث مرات أسبوعياً في مركز رياضي بمدينة السليمانية الكردية العراقية، لممارسة تمرينات رياضية (ايروبكس).

وليس الهدف من تلك الجلسات الرياضية هو التخلص من أوزان زائدة أو زيادة القوة العضلية، ولكن تقليل الآثار السلبية للعلاج الإشعاعي والكيمياوي والحد من الشعور بالتعب المرتبط بالإصابة بمرض السرطان.

وهذه التمرينات جزء من برنامج لإعادة تأهيل مريضات السرطان بمستشفى "هيوا" لعلاج السرطان، وهو المكان الوحيد المختص في علاج السرطان بإقليم كردستان العراقي.

وتخضع النساء اللائي يترددن على المركز الرياضي لعلاج مؤلم، وبعضهن تم استئصال أثدائهن. ويعاني معظمهن من الشعور بالتعب والتوتر النفسي بسبب المرض.

وتحضر نسرين عبد الله (66 عاما) المريضة بالسرطان أسبوعياً جلسات التمرين، التي تستمر 3 ساعات وذلك منذ ثلاثة شهور.

وتقول إنه تم استئصال ثدييها بسبب المرض. وأضافت أن التدريبات ساعدتها على الشعور بالتحسن كثيرا.

وبدأت جلسات التمرينات الرياضية منذ نحو أربع سنوات، بعد اتفاق بين المستشفى وفرح موارد التي تملك صالة رياضية بالإقليم. وكان الهدف توفير تمرينات بدنية لمريضات السرطان اللائي أتممن علاجاً كيمياوياً.

ووفقاً لما ذكره شوان علي توفيق، أخصائي أمراض الدم والأورام في المستشفى، فإنه منذ لك الحين شاركت حوالي 120 امرأة في الدورات.

وقال شوان: "الرياضة عامل مهم جداً من أجل تحسين الحالة النفسية لهؤلاء المرضى حيث إن كثيراً من هؤلاء المرضى يعانون من الكآبة أو الخوف".