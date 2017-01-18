هكذا.. تنجبين طفلا أكثر ذكاء

خلصت دراسة أميركية حديثة إلى أن تناول الفيتامينات أثناء فترة الحمل يجعل الأطفال أكثر ذكاءً.

ووجد الباحثون أن تناول الحوامل للمكملات الغذائية يحسن الذاكرة الإجرائية المسؤولة عن المهارات الحركية للطفل، إلى ما يعادل نصف سنة إضافية من الدراسة.

ولتأكيد نتائج الدراسة والتي نشرت في مجلة لانست الطبية ونقلتها صحيفة "ديلي ميل"، قام باحثون من جامعات هارفارد وكاليفورنيا ولانكستر، بتقييم نتائج دراسات سابقة أجريت على 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 12 عاماً خلال عامي 2001 و2004، وتناول النصف الأول من الأمهات مكملات غذائية وفيتامينات متعددة خلال فترة الحمل، من ضمنها حمض الفوليك وفيتامين B2 والنياسين (B3) وفيتامين 12B وفيتامين D، بينما تناول النصف الآخر من الحوامل في الدراسة حمض الفوليك والحديد فقط.

وأوضحت النتائج أن الفوائد الإيجابية ظهرت على الأطفال الذين أنجبوا من أمهات تناولن مكملات غذائية وفيتامينات متعددة، حيث تمتعوا بذاكرة إجرائية أفضل من نظرائهم الذين تناولت أمهاتهم الحديد وحمض الفوليك فقط، وبدا مستوى ذكائهم أعلى وكأنهم حصلوا على زيادة قدرها 6 شهور دراسية إضافية.

كما كشف الباحثون عن المكونات الأساسية الأخرى والتي تلعب دوراً كبيراً في التأثير على ذكاء الأطفال وتشمل الرعاية المبكرة للأطفال، وسعادة الأمهات ومستوى تعليم وثقافة الوالدين.

ومن جانبها، وصفت المشرفة على الدراسة، الدكتورة اليزابيث برادو من جامعة كاليفورنيا نتائج الدراسة بـ"المثيرة"، مؤكدة أن عدد الأطفال محل البحث والتحليل الدقيق لمعلومات فترة الحمل ساهما بشكل فاعل في الوصول إلى تلك النتائج المتميزة.

يذكر أن نتائج هذه الدراسة جاءت بعد أن اكتشف علماء فنلنديون أن النظم الغذائية الصحية تلعب دورا كبيراً في ذكاء الأطفال، وأن الأطفال الذين يتناولون الفواكه، والخضروات، والأسماك، والحبوب الكاملة في سنوات عمرهم الثلاثة الأولى من المدرسة يتميزون بأداء أفضل في الاختبارات.