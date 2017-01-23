حبة "سحرية" تشفي العليل بأقل من درهم.. هل هذا معقول؟!

تخيل لو أن العلماء تمكنوا من التوصل إلى تركيب دواء يجنبك العديد من الأمراض، بكلفة زهيدة قد تقل عن درهم واحد أو ريال أو أقل من ربع دولار للحبة، ويخفض "كلفة" الفاتورة الصحية والوقائية للدولة بشكل كبير، وفوق هذا كله لا تحتاج إلى وصفة طبيب لشرائه! لعل كل تلك الأفكار تبدو أحلاما وتخيلات، لكن يبدو وفقاً لدراسة حديثة أن هذا الدواء أو الحبة موجودة فعلاً، وهي ببساطة "الأسبرين" المعروفة من قبل الجميع.

ففي دراسة حديثة مبنية على عدد من التوصيات الطبية السابقة وإحصاءات فعلية، بحسب ما ذكر تقرير صادر عن جامعة هارفرد للطب، تبين أن توسيع فئة الأشخاص الذين قد يوصيهم الأطباء بتناول الأسبرين بشكل ثابت، قد يؤدي إلى نتائج مذهلة.

وبين الإحصاء الذي أجري على عدد من السكان في الولايات المتحدة، أن تناول الأسبرين (بجرعة منخفضة جداً كتلك الموجودة في حبوب الأطفال) بشكل روتيني من قبل أشخاص تتراوح أعمارهم بين 51 و79 يؤدي إلى:

- تفادي إصابة 11 من أصل 1000 شخص بأمراض قلبية

- منع إصابة 4 حالات من أصل 1000 بأمراض سرطانية. وهنا يشار إلى أنه من المعروف والشائع أن حبة الأسبرين تحمي الرجال والنساء من الإصابة بالجلطات في القلب والدماغ، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها دراسة طبية عن أنها تقي من مرض السرطان.

- رفع معدلات الحياة بشكل عام في البلاد وتمديد العمر لـ 4 أشهر

- توفير ما يقارب 692 مليار دولار على الفاتورة الصحية الأميركية.

يذكر أن كل تلك الأرقام أخذت أيضاً في عين الاعتبار العوارض الجانبية له، ومنها الحساسية وتخثر الدم وغيرها.

لكن في النهاية لا بد من التأكيد على أن أي دواء لا بد قبل أخذه من استشارة الطبيب.