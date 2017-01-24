4 فئات عليهم اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات

يعد البروتين من أهم العناصر الغذائية لجسم الإنسان، حيث تمنح المواد الغذائية الغنية بالبروتين الطاقة اللازمة للجسم والتي تضمن له النشاط، هذا بالإضافة إلى أهميته للعضلات والأنسجة.

لكن وعلى الرغم من أهميته القصوى للجسم، إلا أن تناول كميات زائدة عن اللازم من البروتين والمتوفرة في فول الصويا، الحليب، اللحوم، والدواجن، البيض، والعدس، والأجبان وغيرها من الأطعمة الغنية بالبروتين، يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى مخاطر صحية كبيرة.

ووفق تقرير نشره موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، فإن هناك 4 فئات من الناس يتعين عليهم اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات حفاظاً على صحتهم وهي كالآتي:

1- الأشخاص في منتصف العمر

يتعين على الأشخاص الذين بلغوا مرحلة منتصف العمر تناول كميات إضافية من البروتين لمكافحة آثار ضعف العضلات التي قد يواجهونها في هذه الفترة، لكن يجب على الأشخاص في هذه الفئة العمرية، والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب ومشاكل ارتفاع نسبة السكر في الدم تناول الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي بدلا من الحيواني، كتناول الفطر عوضاً عن اللحوم.

2- الأشخاص الأكثر عرضة لزيادة الوزن

كما ينصح الأشخاص الأكثر عرضة لزيادة الوزن بتناول كميات كبيرة من البروتين لأنها تساعد على الشعور بالامتلاء والشبع لفترة أطول مما لا يدع مجالا لتناول الأطعمة الأخرى والتي تسبب زيادة الوزن غير المرغوب فيه.

هذا بالإضافة إلى أن البروتين يؤدي إلى توازي مستوى السكر بالدم مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام.

3- المهتمون ببناء العضلات

أما الأشخاص الراغبين في بناء عضلاتهم، فيعد من الضروري تناولهم الأطعمة الغنية بالبروتين للمحافظة على العضلات على النحو المطلوب.

4- محبو تناول الكربوهيدرات أو النشويات

وبالنسبة لمحبي تناول النشويات فيتعين عليهم الإكثار من تناول البروتينات للحفاظ على صحتهم بشكل عام، حيث من الضروري أن يشتمل نظامهم الغذائي على تناول اللحوم الخالية من الدهون، والبيض والبروتينات النباتية.