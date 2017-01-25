7 نصائح للحصول على عضلات بطن مقسمة "packs6"

للتمتع بمظهر جذاب، يسعى كثير من الرجال للحصول على عضلات بطن مشدودة، بارزة ومقسمة أو ما يعرف بـ"Six Packs".
وإذا كنت من أولئك الرجال المهتمين بعضلات البطن المفتولة، فإليك 7 نصائح سرية تساعدك على تحقيق أهدافك بسرعة حسب ما نقله موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، عن خبراء مختصين وهي كالآتي:
1- ممارسة الرياضة يومياً
يتطلب الحصول على عضلات البطن المقسمة والتي تجعل الرجال أكثر جاذبية، ممارسة الرياضة بشكل يومي في الصالات الرياضية وعدم التوقف ولو ليوم واحد.
2- المزج بين رفع الأثقال وتمارين البطن
وللحصول على العضلات المطلوبة سريعاً يتعين المزج بين رياضة رفع الأثقال وتمارين البطن بشكل يومي، دون الاكتفاء بأحدهما.
3- الاستعانة بمدرب كمال أجسام
لضمان أفضل النتائج، ينصح بالاستعانة بمدرب شخصي متخصص في كمال الأجسام.
4- الاهتمام بتناول البروتين
الاعتماد على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض، الحليب واللحوم الخالية من الدهون كجزء أساسي من نظامك الغذائي اليومي، يساعد على بناء العضلات.
5- بروتين مصل الحليب
يعد بروتين مصل الحليب من أفضل الوسائل التي تساعد في بناء العضلات بسرعة، ويمكن تناوله بإضافته إلى الشوفان، لكن ينصح بعدم تناوله بدون استشارة الطبيب.
6- الاهتمام بوجبات ما قبل وبعد التمرين
من الضروري لبناء العضلات، التأكد من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات قبل ممارسة الرياضة والأطعمة الغنية بالبروتين فور الانتهاء من التمارين.
7- التمارين الخاصة بشد البطن
تعد ممارسة التمارين الخاصة بشد عضلات البطن من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة، أمراً لابد منه للحصول على عضلات بطن مقسمة.