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7 نصائح للحصول على عضلات بطن مقسمة "packs6"

المصدر: العربية نت
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للتمتع بمظهر جذاب، يسعى كثير من الرجال للحصول على عضلات بطن مشدودة، بارزة ومقسمة أو ما يعرف بـ"Six Packs".

وإذا كنت من أولئك الرجال المهتمين بعضلات البطن المفتولة، فإليك 7 نصائح سرية تساعدك على تحقيق أهدافك بسرعة حسب ما نقله موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، عن خبراء مختصين وهي كالآتي:

1- ممارسة الرياضة يومياً

يتطلب الحصول على عضلات البطن المقسمة والتي تجعل الرجال أكثر جاذبية، ممارسة الرياضة بشكل يومي في الصالات الرياضية وعدم التوقف ولو ليوم واحد.

2- المزج بين رفع الأثقال وتمارين البطن

وللحصول على العضلات المطلوبة سريعاً يتعين المزج بين رياضة رفع الأثقال وتمارين البطن بشكل يومي، دون الاكتفاء بأحدهما.

3- الاستعانة بمدرب كمال أجسام

لضمان أفضل النتائج، ينصح بالاستعانة بمدرب شخصي متخصص في كمال الأجسام.

4- الاهتمام بتناول البروتين

الاعتماد على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض، الحليب واللحوم الخالية من الدهون كجزء أساسي من نظامك الغذائي اليومي، يساعد على بناء العضلات.

5- بروتين مصل الحليب

يعد بروتين مصل الحليب من أفضل الوسائل التي تساعد في بناء العضلات بسرعة، ويمكن تناوله بإضافته إلى الشوفان، لكن ينصح بعدم تناوله بدون استشارة الطبيب.

6- الاهتمام بوجبات ما قبل وبعد التمرين

من الضروري لبناء العضلات، التأكد من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات قبل ممارسة الرياضة والأطعمة الغنية بالبروتين فور الانتهاء من التمارين.

7- التمارين الخاصة بشد البطن

تعد ممارسة التمارين الخاصة بشد عضلات البطن من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة، أمراً لابد منه للحصول على عضلات بطن مقسمة.

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