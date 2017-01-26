5 فوائد تحملها إليك أحماض الأوميغا 3 الدهنية

خلصت مجموعة جديدة من الأبحاث إلى ضرورة تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية بما يعادل 2% من مجموع السعرات الحرارية المتناولة يومياً، وذلك لما لها من فوائد تفوق التوقعات.

وتوجد تلك الأحماض الغنية بالفوائد في عدد من المواد الغذائية منها، بذور الكتان، والجوز، وفول الصويا، والفاصوليا، والتوفو، والأسماك، وغيرها.

وإليكم فيما يلي عدد من فوائد أحماض أوميغا 3 الدهنية والتي ستجعلكم تعتمدونها كجزء من نظامكم الغذائي اليومي، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- مكافحة الالتهابات

أثبتت الأبحاث قدرة أحماض أوميغا 3 الدهنية الهائلة في محاربة كافة أنواع الالتهابات بالجسم سواء كانت مزمنة أو عارضة، وذلك من خلال القضاء على الخلايا والمواد الكيميائية المسببة لتلك الالتهابات.

2- علاج آلام المفاصل

تساهم أحماض أوميغا 3 الدهنية بشكل كبير في علاج آلام المفاصل، حيث ينصح عادة من يعانون من تلك الآلام بالاستعانة بمكملات زيت السمك، لاحتوائها على كمية كبيرة من أوميغا3.

3- الوقاية من أمراض القلب

أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك البحرية الغنية بأحماض أوميغا3، بانتظام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، وذلك لأنها تعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية بالجسم، والتي تعتبر من مسببات انسداد الشرايين.

4- التغلب على الاكتئاب

يساهم تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية بانتظام في تحسين الحالة المزاجية للإنسان، لتدخله في عمليات كيميائية بالدماغ تجعل الشخص يشعر بالسعادة، وبالتالي فهو علاج فعال للتخلص من الاكتئاب وتحسين الحالة النفسية.

5- تعزيز نمو الأجنة

تنصح الحوامل عادة بتناول أوميغا 3 لما له من فائدة كبيرة في تعزيز نمو الجنين داخل رحم الأم.