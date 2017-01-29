لابتسامة هوليوود البراقة.. إليك السر

ابتسامة هوليوود البراقة حلم يراود الكثيرين، لكن مع الأسف ليس من السهل الحصول عليها، حتى مع لجوء البعض إلى تبييض الأسنان بالليزر والذي يكلف مبالغ طائلة، وقد يؤدي إلى مشاكل في مينا الأسنان تسبب آلاماً حادة.

ولتلافي ذلك، ينصح طبيب الأسنان الدكتور، ريتشارد ماركيز، من ملبورن بالمحافظة على الأسنان لؤلؤية بيضاء بالطرق الطبيعية، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل".

وكشف ماركيز عن 8 طرق طبيعية تضمن لأسنانك البياض الناصع من دون عناء الذهاب للأطباء، وهي كالآتي:

1- صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز أو البيكربونات كما يطلق عليها البعض، مبيضاً سحرياً للأسنان وذلك بفضل خصائصها المؤكسدة، حتى إنه تتم إضافتها إلى الكثير من معاجين الأسنان.

وتستخدم عن طريق خلط ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع الماء ووضع الخليط على الأسنان، ثم تنظيف الأسنان بقوة باستخدام فرشاتك الخاصة.

ولا تتسبب هذه الصودا في أي ضرر لأسنانك، إنما ستجعلها تبدو أكثر بياضاً تدريجياً مع الاستخدام المستمر لها.

2- تناول الفراولة

لاحتوائها على كميات وفيرة من حمض الماليك، وهو مطهر طبيعي، تعتبر الفراولة مبيضاً طبيعياً للأسنان.

3- المياه المالحة الدافئة

يساعد الملح في تبييض الأسنان بشكل طبيعي والمحافظة على اللثة أيضاً، وذلك بفضل خصائصه المضادة للجراثيم، لذا فإن خلط ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ واستخدامه بمثابة غسول للفم، يمنحك أفضل النتائج.

4- تناول الأطعمة البيضاء

للمحافظة على بياض أسنانك، عليك تناول الدجاج، والأرز، والأسماك مع تجنب تناول الأطعمة ذات الألوان الصباغية مثل الشمندر (البنجر)، والتوت البري، والجزر، والأطعمة الهندية والصينية والتي تحتوي على التوابل الملونة مثل الكركم وغيرها والتي تصبغ الأسنان.

5- التفاح

يعتبر التفاح من أفضل الأطعمة الطبيعية لتطهير الأسنان، فأنسجة التفاح تساعد على فرك طبقة البلاك، والتي تتكون على الأسنان والتخلص منها، كما يحتوي أيضاً على حمض الماليك مثل الفراولة.

6- شرب الماء والحليب

الكالسيوم الموجود في الحليب يساعد على تقوية مينا الأسنان وكذلك عظام الفك، بينما الماء فهو مطهر طبيعي يحافظ على الأسنان.

7- الأجبان

بالإضافة إلى احتوائها على الكالسيوم والذي يساعد في تقوية مينا الأسنان، فإن تركيبة الأجبان وخاصة الصلبة مثل الجبن الشيدر، تساعد في تطهير الأسنان.

8- زيت جوز الهند

يعتبر استخدام زيت جوز الهند كغسول للفم، من أنجح وسائل تبييض الأسنان الطبيعية، ويتلخص الأمر في المضمضة بملعقة كبيرة من زيت جوز الهند لمدة 15 دقيقة، الأمر الذي يعمل على إزالة البكتيريا والمساعدة في منع تكون البلاك والبقع على الأسنان.