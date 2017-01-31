هذه الأعراض دليل على أن جهازك المناعي في خطر!

مؤشرات إذا ظهرت عليك لابد هنا أن تعلم تماما أن جهازك المناعي يتعرض لخطر كبير وداهم قد يؤدي عدم مواجهته إلى غزو الأمراض للجسم، هذا ما أكده الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

وقال في حديث لـ"العربية.نت" إن هذه المؤشرات والأعراض تشمل: "العدوى الميكروبية المتكررة أو التي يصعب السيطرة عليها بالعلاجات المعتادة، وتكرر ظهور التهابات بكتيرية شديدة بالأغشية الخلوية أو الغدد الليمفاوية أو الجهاز التنفسي وتكرار الالتهابات الرئوية، ووجود التهابات صديدية متكررة بالأذن وظهور تقرحات بأماكن غير متوقعة وتسمم الدم وظهور قروح متكررة بالجلد وتكرار الحاجة لتناول المضادات الحيوية أو تناولها بلا فائدة".

وأشار إلى أن الأعراض تشمل تعدد الأمراض والتشخيصات وعدم أو بطء الاستجابة للعلاجات التقليدية وتكرار الحاجة للبقاء في المستشفى والإصابة بأمراض الحساسية أو وجود إسهال مزمن وتأخر النمو لدى الأطفال، أو فقدان الوزن بدون عارض صحي.

أطعمة تواجه خلل الجهاز المناعي

وقال إن هناك مواد وأطعمة يجب تناولها لمواجهة هذا الخلل في الجهاز المناعي، ومنها الثوم حيث يحتوي على 19 مادة من مضادات الأكسدة، قادرة على حماية الجهاز المناعي، وخضراوات وفواكه العائلة الصليبية التي تحتوي على 3 آلاف مادة تؤدي لتحسن وظائف الجهاز المناعي وتمنع تدمير الخلايا أو الإصابة بالسرطان.

وقال إن من هذه العائلة الكرنب خاصة الكرنب الأحمر، وبه 36 مادة مانعة للسرطان، والقرنبيط، والفجل وبه 25 مادة ترفع المناعة، والبروكولي حيث يرفع المناعة ويفيد مرضى حساسية الصدر لاحتوائه على مضادات الأكسدة ومادة السلفورافين التي تزيد كمية مضادات الأكسدة في الشعب الهوائية، ما يحمي الخلايا من التهتك والتدمير ويفيد مرضى حساسية الصدر ومرضى التهاب الشعب الهوائية. ومن الأطعمة والمواد الغنية بمضادات الأكسدة، كما يقول أستاذ المناعة البصل بأنواعه المتعددة وعش الغراب الذي يرفع المناعة وينشط البكتيريا النافعة ويقلل من الحساسية، ويعتبر معجزة الألياف الطبيعية، إذ يخفض الكوليسترول والدهون وينقص الوزن ويقلل ضغط الدم .

ويشير الدكتور بدران إلى أهمية تناول التمر لرفع المناعة، لاسيما أن لديه 40 فائدة أغلبها تنشط الجهاز المناعي وتحمي من الأمراض الخطيرة والأغذية المبرعمة إضافة للأعشاب الطبيعية الغنية بالألياف والمعادن مثل التيليو والزنجبيل والقرنفل والريحان والمواد المبرعمة كالفول النابت والحلبة المستنبتة.