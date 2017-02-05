7 فوائد جمالية مذهلة للجريب فروت.. ستدفعك لتناوله يوميا

يظن الكثيرون أن فاكهة الجريب فروت تنحصر فائدتها فقط في التخسيس وفقدان الشهية، إلا أن هذه الفاكهة الغنية بفيتامين C تتميز بفوائد مذهلة تمنحك الصحة والجمال.

فبخلاف الحمضيات الأخرى، يحتوي الجريب فروت على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة والتي تعمل على الوقاية من السرطان، هذا بالإضافة إلى احتوائه على مواد كيمياوية نباتية تعمل على تعزيز صحة الشعر والجلد.

وإليكم فيما يلي 7 فوائد مذهلة ستجعلكم تواظبون على تناول ثمرة من الجريب فروت على الأقل يومياً، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- المحافظة على شباب البشرة

لاحتوائه على كمية وفيرة من فيتامين C، يساعد الجريب فروت على شباب البشرة، حيث يمنع ظهور مظاهر الشيخوخة من تجاعيد وخطوط دقيقة في الوجه.

2- تقشير البشرة

تساعد خصائص الجريب فروت القابضة على تقشير البشرة بعمق، كما يساعد فيتامين C الموجود فيه أيضاً على تطهير البشرة من الأوساخ، لذا ينصح باستخدام عصيره كقناع للبشرة للمحافظة على نظافتها ونضارتها.

3- المحافظة على رطوبة الجلد

نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الميا، يساعد الجريب فروت في المحافظة على رطوبة ونضارة الجلد، مما يمنحك مظهراً مشرقاً براقاً.

4- القضاء على قشرة الرأس

تساعد الكمية الكبيرة من فيتامين A وفيتامين C الموجودة في الجريب فروت على التخلص من القشرة والتي تتكون على فروة الرأس. ويتم ذلك دون عناء بمجرد تدليك فروة الرأس بمستخلص بذور الجريب فروت وستلاحظون الفرق.

5- تعزيز نمو الشعر

يساعد فيتامين A الموجودة في الجريب فروت في تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه، كما يحتوي أيضا على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد على تغذية بصيلات الشعر وبالتالي تحسين حالة فروة الرأس وزيادة نمو الشعر.

6- مكافحة آثار التلوث وأضرار الشمس

لاحتوائه على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، يساعد الجريب فروت على مكافحة الأضرار الناجمة عن التلوث والتعرض لأشعة الشمس الضارة، لذا ينصح بتناوله كعصير أو استخدامه كقناع للبشرة بتمرير كمية منه على الوجه والرقبة يومياً.

7- التخلص من حب الشباب

نظراً لخصائصه العلاجية الطبيعية، يساعد الجريب فروت في القضاء على حب الشباب والتمتع ببشرة صحية ونقية.