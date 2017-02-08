امرأة صينية تنجب طفلا من جنين مجمد منذ 16 عاما

أنجبت امرأة صينية من إقليم جوانغدونغ طفلاً صحيحاً وسليماً بعد قيام الأطباء بعملية زرع أجنة في رحمها كانت قد قامت بتجميدها منذ 16 عاماً.

وقالت وسائل إعلام صينية وعالمية بأن السيدة البالغة من العمر 46 عاما، أنجبت الطفل في مطلع فبراير/شباط الجاري، في مستشفى تابع لجامعة "صن يات-سين" في جوانجتشو.

ويشار إلى أن السيدة لديها بالفعل طفل آخر يبلغ من العمر 16 عاما، كانت أنجبته بواسطة تقنية أطفال الأنابيب، من نفس مجموعة الأجنة التي تم تجميدها في عام 2000.

يذكر أن الصين أنهت العام الماضي سياسة الطفل الواحد التي تتبعها منذ 1979 والسماح بإنجاب طفلين مما دفع هذه السيدة إلى طلب الحمل مجددا.

وقال شو يانوين مدير مركز الإنجاب في المستشفى لشينخوا لوسائل الإعلام الصينية والعالمية بأن عملية زراعة الأجنة المجمدة تحتاج إلى خطوات خاصة تتعلق بفك تجميد الأجنة مشيرا إلى أن هناك أكثر من ألف سيدة فوق سن الأربعين جاءت إلى المستشفى العام الماضي لإنجاب المزيد من الأطفال.