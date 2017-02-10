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بشرى للمسنين.. تناولوا هذه الأطعمة لتقوية العضلات

المصدر: دبي - زينب خرفاتي
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خلصت دراسة أميركية حديثة إلى أن تناول البروتين النباتي أو الحيواني مهم لتقوية العضلات مع تقدم العمر.

وأكدت الدراسة التي قامت بها جامعة ماساتشوستس في لويل تمتع الأشخاص ممن يتناولون أطعمة تحتوي في مجملها على معدل أكبر من البروتين بكتل عضلية أكبر.

وعمد الباحثون في دراستهم على تحليل استبيان النظام الغذائي لنحو 2986 رجلا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 19 و72 عاما في الفترة بين عامي 2000 و2005.

وبينت الدراسة حصول 82% منهم على القدر اليومي الموصى به من البروتين من الوجبات السريعة ومنتجات الألبان والأسماك واللحوم الحمراء والدواجن والحليب قليل الدسم والبقوليات.

وأوصى معهد الطب الأميركي البالغين بتناول 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من الجسم يوميا أو نحو 56 جراما يوميا لشخص قليل النشاط يزن 70 كيلوغراما.

كلمات دالّة

#بروتين, #عضلات, #قوة, #رجال, #نساء, #دراسة, #صحة

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