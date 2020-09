4 خطوات بسيطة في متناول يديك لنوم أفضل!

يعتبر النوم من الحاجات الأساسية في حياة الإنسان، وتؤثر اضطراباته بشكال كبير على يومياتنا. فالإنسان يقضي ثلث عمره نائماً، ويؤدي الحرمان من النوم المزمن إلى الموت في العديد من الحالات.

ولمعرفة أهمية النوم، غالباً ما يقارن بحاجتنا للطعام، حيث تجمع الدراسات على أن الإنسان يستطيع العيش أسبوعين بلا طعام على الماء فقط، إلا أنه لا يستطيع البقاء أحيانا إذا حرم من النوم لمدة 10 أيام.

أما إذا أردت الحصول على كمية أفضل من النوم، فينصح المتخصصون باتباع الخطوات التالية البسيطة، بحسب ما ورد في موقع " how to sleep better":

أولاً يفضل دوماً اتباع نمط روتيني محدد وبشكل يومي قبل الخلود إلى النوم، بمعنى القيام بنفس الأشياء وفي نفس التوقيت من كل يوم قبل النوم، كقراءة قصة أو أخذ حمام أو تناول اللبن.

ثانياً، ينصح الأخصائيون بالنوم والاستيقاظ أيضا يومياً في نفس التوقيت وإن كنت في إجازة.

ثالثاً، محاولة الاسترخاء في وقت مبكر من المساء بهدف التخلص من كل ما قد يوتر أعصابك أو يشغل أفكارك أو يقلق راحتك.

رابعاً، خلق محيط هادئ حولك لا سيما في غرفة النوم، ولهذا يمكن على سبيل المثال إرخاء الستائر، كما يتوجب إبعاد كافة الأدوات الإلكترونية من الغرفة. ويفضل بالتأكيد أن يكون جو غرفة النوم بارداً إلى حد ما، وأن يكون الفراش مناسباً أيضاً.