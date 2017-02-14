الحب من النظرة الأولى.. حقيقة أم خيال؟!

يبدو أن الحب من النظرة الأولى فيه الكثير من الصحة "العلمية"، وليس مجرد مقولة شائعة في ثقافات العالم.

فما هي المدة التي يقع فيها المرء في شباك الحب من النظرة الأولى؟

يعتقد العديد من العلماء أن الوقوع في الحب أو حتى الإعجاب، لا يتعدى الدقائق الأولى، حتى إن البعض يرى أن المدة قد لا تتعدى الثواني.

وفي هذا السياق أكد جنكيز أق قايا، رئيس قسم طب النفس، في كلية الطب، بجامعة أولوداغ التركية في تصريح لوكالة الأناضول، أن أمام المرء ما بين 15 و20 ثانية لمعرفة ما إذا كان سيقع في حب شخص، أم لا، عند أول لقاء.

وكشف أق قايا أن الذكريات الجميلة والسيئة، لدى الشخص، والتصورات المسبقة، تلعب دوراً هاماً في تحديد الشريك العاطفي.

يبدأ في العقل وليس القلب

ورغم أن القلب يرمز للحب في أرجاء العالم، إلا أن الحب يبدأ في العقل، بعكس ما هو شائع، حسبما أكد أق قايا.

وأوضح أن الحب أو العشق ينشأ في الدماغ من خلال تفاعلات كيميائية - كهربائية، مشيراً إلى أن هناك منطقة مسؤولة عن الانفعالات العاطفية عموماً في الدماغ، تدعى "الجهاز الحافي".

وفيما إذا كان الزواج يقضي على الغرام، حسب بعض المقولات الشعبية، ذكر الأستاذ أن الزواج هو دواء الغرام، وأن المرء في المجتمعات المنغلقة، لا يتعرف على الآخر جيداً إلا حين يعيش معه في نفس المنزل، حسب تعبيره.

وبين أق قايا أن الدراسات الأخيرة، أظهرت أهمية السنوات السبع الأولى في العلاقة العاطفية بين الشريكين، لكن بعد تلك المدة يتراجع الغرام، وتبدأ "العلاقة المنطقية".