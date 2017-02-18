6 أنواع من الأعشاب والتوابل لمحاربة السكري

سجلت معدلات الإصابة بمرض #السكري ارتفاعاً كبيراً عالمياً خلال السنوات الماضية، ويؤدي السكري إلى العديد من المضاعفات التي تؤثر على الجسم بشكل عام.

فإذا كنت مصاباً بالسكري أو لديك تاريخ مرضي بالعائلة، يتعين عليك الانتباه إلى نمط حياتك ونظامك الغذائي حتى لا تتعرض للسمنة التي تعد أحد المسببات الرئيسية للسكري.

هذا بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة #التمارين_الرياضية بما لا يقل عن 30 دقيقة يومياً، خاصة إذا كان عمرك قد تجاوز الأربعين.

ووفق تقرير لموقع "بولدسكاي" المعني بالصحة، فإن هناك 6 أنواع من الأعشاب والتوابل التي يمكن لمريض السكري أن يدخلها في نظامه الغذائي بشكل يومي لتضمن له تحكماً فعالاً في مرضه، وذلك لأنها غنية بعناصر قادرة على تنظيم معدل السكر في الدم وكبح المرض بحيث لا يتطور إلى الأسوأ.

وتشمل هذه الأعشاب والتوابل الآتي:

1 - الريحان

أثبتت الأبحاث أن مضغ أوراق #الريحان يساهم في علاج مرض السكري بشكل طبيعي، هذا فضلاً عن دوره في علاج الكحة ونزلات البرد وحرقة المعدة.

2 - القرفة

تعتبر #القرفة من التوابل عظيمة الفائدة، فعوضاً عن رائحتها الذكية ومذاقها المميز، فإنها تعمل على خفض مستويات السكر في الدم إذا تم تناولها يومياً.

3 - الكمون

ثبت أيضاً أن #الكمون من التوابل التي تعمل على خفض مستويات السكر في الدم، كما تعمل كذلك على خفض مستويات ضغط الدم.

4 - الزنجبيل

نظراً لخصائصه التي تعمل على خفض السكر بالدم، ينصح بإضافة #الزنجبيل لنظامك الغذائي على أساس يومي، للتخلص من السكري أو تجنب الإصابة به.

5 - الكركم

يعتبر #الكركم من التوابل ذات الخصائص المضادة للالتهابات، كما أنه يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.