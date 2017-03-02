هذه العلاجات الطبيعية تحل مشاكل شعرك

هل شعرك جاف ومتقصف؟ هل لونه باهت؟ عالجيه بنفسك، باستخدام مجموعة من المكونات الطبيعية الموجودة في مطبخك. واكتشفي معنا هذه الخطوات السهلة للحصول على #شعر صحي متألق.

المايونيز لتلطيف شعرك

حضّري كوبا ممتلئا بالمايونيز وبعضاً من ورق البلاستيك الخاص بتغطية الطعام، وضعي منشفتين للشعر في مجففة الغسيل على حرارة عالية.

طبّقي #المايونيز على شعرك، وقومي بتدليكه بدءاً من فروة الرأس وصولاً إلى الجذور. ثم اسحبيه على #أطراف_الشعر إلى أن تغطي شعرك كله بالمايونيز. اجمعي شعرك على أعلى الرأس ولفيه بغطاء بلاستيكي.

خذي منشفة ساخنة من المجفف ولفيها حول رأسك على الغطاء البلاستيكي. ستساعد الحرارة على تلطيف شعرك بعمق. بعد حوالي 10 دقائق، ضعي المنشفة الأخرى واتركيها لمدة 10 دقائق أخرى.

أزيلي المنشفة والأغطية البلاستيكية واغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد. اعتمدي هذا القناع مرة في الشهر للحفاظ على نعومة وبريق شعرك.

نصيحة: إذا كانت أطراف الشعر متضررة جدا، يمكنك وضع هذا القناع مرة أسبوعيا. إذا كانت فروة رأسك دهنية، ضعي المايونيز على أطراف الشعر فقط على شكل علاجات أسبوعية.

حل سريع للشعر الدهني

إذا كانت فروة رأسك دهنية، قد تضطرين إلى غسل شعرك بالشامبو يوميا لكيلا يبدو دهنيا. إذا لم يكن لديك الكثير من الوقت وكنت بحاجة لحل سريع في منتصف النهار، حضري علبة من #نشاء_الذرة وفرشاة بلاشر كبيرة ونظيفة.

صبي بعض من نشاء الذرة على طبق واغمسي الفرشاة فيه. ثم افرقي شعرك باستخدام المشط من الوسط ومشطي نشاء الذرة في #فروة_الرأس والجذور. اصنعي فرقا آخر على بعد بضعة سنتيمترات من الوسط وكرري العملية. استمري بذلك على كلا جانبي الشعر.

اتركيها على الشعر لمدة 10 دقائق لكي يمتص نشاء الذرة الزيت الزائد من الشعر، ثم مشطي شعرك بالفرشاة لإزالة رقائق النشاء عنه.

لتعزيز لون شعرك

إذا بدأ لون شعرك الطبيعي، أو المصبوغ، يبدو باهتا، كل ما تحتاجين إليه هو بعض المكونات من الحديقة أو السوبرماركت. ابدئي عن طريق غلي بعض الماء. وأضيفي في قطعة من القماش القطني المزدوج ما يلي:

• للسمراوات: حفنة من أغصان أكليل الجبل الطازج (افركيها قليلا في يدك).

• للشقراوات: حفنة من البابونج المجفف.

• لذوات الشعر الأحمر المائل إلى البرتقالي: جزرة مقطعة.

• لذوات الشعر الأحمر المائل إلى التوتي: شمندر مفروم.

اربطي المكونات في القماش القطني وضعيه في الماء المغلي. ارفعيه عن النار واتركيه لمدة 10 دقائق.

أزيلي القماش القطني وتخلصي منه. اغسلي شعرك بالشامبو واشطفيه كالمعتاد، ثم صبي المزيج الدافئ (انتبهي ألا يكون ساخنا) على شعرك. وكغسلة أخيرة، استخدمي الماء البارد. افعلي هذا كل شهر لتعزيز لون شعرك والحفاظ على حيويته.

مزيل للتراكمات

غالبا ما يكون سبب بهوت اللون وفقدان الشعر لبريقه هو جميع منتجات #تسريح_الشعر التي نستخدمها بانتظام، فهي تبدأ بالتراكم ويفقد الشعر بريقه نتيجة لذلك.

تخلصي من التراكم عن طريق مزج ربع كوب من #خل_التفاح مع حوالي 5 ليترات من المياه المقطرة. ويمكنك تخزين الخليط في الخزانة أو الثلاجة على أن تستخدميه كل أسبوعين لتنظيف شعرك. ولاستخدامه، بللي الشعر بالماء الدافئ، أو اغسليه بـ #الشامبو واشطفيه كالمعتاد، ثم صبي كوبين على فروة الرأس ودعي الخليط لكي يمتصه الشعر. ثم اشطفي الشعر بالماء البارد.

وصفات سهلة

- البيض:

اخفقي بيضتين ممزوجتين مع بعض الحليب وضعي الخليط على شعرك. اتركيه 5 دقائق ثم اغسليه بالماء والشامبو لكي يستعيد الشعر بريقه على الفور.

- الاسبرين والخل لقشرة الشعر:

قومي بتذويب حبتين من الاسبرين في شامبو مضاد للقشرة واغسلي الشعر. استخدمي ملطفا مرطبا جيدا بعد ذلك، أو صبي الخل على الشعر وادلكيه في فروة الرأس واتركيه يجف لعدة دقائق، ثم اغسلي شعرك. كرري العملية يوميا إلى أن تختفي #القشرة ، وستختفي غالبا خلال بضعة أيام.

- البودرة للشعر الدهني:

ضعي القليل من البودرة على #جذور_الشعر . إذا كان شعرك دهنيا جدا، ضعي الكثير من البودرة واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اغسليها تماما ولطفي شعرك بـ #ملطف خفيف.

- الليمون لتفتيح لون الشعر:

عصير الليمون الممزوج مع ضوء الشمس الطبيعي يفتح لون شعرك، ولكن احرصي ألا تجلسي كثيرا تحت الشمس.