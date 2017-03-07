لنوم أفضل.. السر في الخرشوف والكراث والبصل

فيما يُعد نبأ ساراً لمن يعانون من #الأرق أو صعوبات في الاستغراق في #النوم، خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول الخرشوف والكرات والبصل يساعد على #الاسترخاء والخلود إلى النوم بسرعة وسهولة.

وأوضح الباحثون، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، أن تلك #الخضراوات تحتوي على كمية عالية من بكتيريا #البريبايوتكس و #الألياف الغذائية التي تعد بمثابة غذاء للبكتيريا الجيدة للمعدة.

كما أثبتت الدراسة، التي قام بها فريق من العلماء الأميركيين، أيضاً أن #الخرشوف و #الكراث و #البصل تساعد جميعاً في إطلاق مواد تؤثر إيجاباً على صحة #المخ وتعمل على التخلص من الخوف والقلق.

وأجريت الدراسة على مجموعة من ذكور الفئران لمدة 3 أسابيع وذلك بوضع بعضها على نظام غذائي شمل أطعمة غنية بالبريبايوتكس.

وبعد مراقبة درجة حرارة جسم القوارض، ومستويات #البكتيريا في المعدة و#دورات_النوم باستخدام اختبار نشاط #الدماغ، ثبت أن المجموعة التي تناولت كميات عالية من البريبايوتكس حظيت بنوم أفضل مع درجات عالية من الاسترخاء على عكس نظرائهم ممن لم يتناولوا البريبايوتيكس.

ورغم أنه من المعروف أن البروبايوتيك تساعد في تحسين صحة #الأمعاء، إلا أن الأبحاث على البريبايوتكس لا تزال نادرة نسبيا.

من جانبهم، قال الباحثون القائمون على الدراسة، إنه رغم النتائج الرائعة والتي ثبتت على الفئران إلا أنه لا بد من المزيد من الدراسات والأبحاث لتأكيد الآثار الرائعة للبريبايوتكس على تعزيز #الراحة الليلية وتحسين جودة النوم.