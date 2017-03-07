لهذا السبب النساء يتألمن أكثر من الرجال

تختلف #النساء عن #الرجال في أمور عدة، ومنها #الشعورُ_بالألم . فحسب دراسة جديدة الأمر يعود إلى نشاط #الخلايا#المناعية في #دماغ_الأنثى .

6 فوارق في أنشطة الدماغ تجعل النساء أكثر شعوراً بالألم من الرجال، بحسب #دراسة أجراها علماء من جامعة ولاية جورجيا الأميركية، والتي نشرتها مجلة العلوم العصبية.

فالعوامل النفسية والاجتماعية إضافة إلى الآليات البيولوجية وتأثير #الهرمونات_النسائية جميعها تلعب دوراً هاماً في عملية الشعور بالألم بل وفرص تسكينه.

وبحسب الدراسة المعتمدة على رسم المخ تختلف استجابات الجنسين للمسكنات حيث تحتاج المرأة ضعف الكمية التي يحتاجها الرجل من المسكنات لتحصل على نفس النتيجة.

ويعود هذا إلى نشاط #الخلايا الدبقية وهي خلايا مسؤولة عن الإحساس بالألم في #المخ وتكون أكثر نشاطا عند النساء من الرجال.

والفروق بين تألم النساء والرجال جاءت ملحوظة في #الدورة_الدموية و #التهابات_المفاصل و #الجهاز_التنفسي إضافة إلى مشاكل #الجهاز_الهضمي .