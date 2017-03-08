شاهد.. مرض نادر حول صاحبه إلى "شبح"

هذه #قصة_مأساوية لمراهق هندي يعاني من #مرض_غريب ونادر جداً، ملأ وجهه وجسمه كاملاً بالأورام. فهو يعاني من #خلل_جيني نادر حدوثه، يعرف بـ"الورم العصبي الليفي" Neurofibromatosis، وهو المرض الذي حول حياته إلى جحيم.

ميلان المراهق الذي يبلغ الـ16 ربيعاً، من قرية بيهار الهندية، يجبره مرضه الغريب على البقاء حبيساً داخل غرفته طيلة الوقت، وذلك بسبب خوف المحيطين منه، وعدم رغبة الأطفال في مثل عمره من الاقتراب منه، بحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي".

#المرض_الغريب الذي أصاب ميلان جعل سكان المنطقة التي يسكن بها يسمونه "الولد الشبح".

فالأورام التي ملأت جسمه ووجهه قد غطت على فمه وأنفه وعيونه، بل منعته من الكلام أو حتى التنفس بطريقة سليمة.

وبحسب ما تروي عائلته، فقد بدأ ميلان يعاني من ذلك #المرض وهو صغير وذلك بسبب #خطأ_طبي، حيث وصف له #الأطباء في القرية التي يعيش بها دواء خطأ لعلاج "شامة" مؤلمة ظهرت في جسمه، إلا أن فقر أبيه منعه من اللجوء لأطباء آخرين خارج المكان الذي يعيش فيه، ما أدى إلى تطور الأمر بذلك الشكل مع ميلان.

ويرى الأطباء أن بعض الحالات من ذلك المرض النادر ليس لها علاج، وهو يصيب شخصاً واحداً من كل 33 ألف شخص حول العالم.