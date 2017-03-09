صلاة المسلمين تقلل آلام الظهر؟!

كشفت دراسة علمية حديثة أن #صلاة-المسلمين إذا تم تأديتها بشكل سليم ومنتظم، 5 مرات يومياً تقلل #آلام_الظهر السفلية.

فبحسب تلك الدراسة التي نشرتها صحيفة "الإندبندنت" لا تؤدي الحركات المتتالية بشكل منتظم خلال الصلاة إلى إزالة #الإرهاق الجسدي فقط، لكنها تساعد أيضاً في مواجهة آلام الركبتين والفقرات القطنية في العمود الفقري.

وفي هذا السياق، شبه محمد الخصاونة، أحد معدي الدراسة، تلك الحركات بتمارين #اليوغا وتلك التي يوصى بها لمواجهة آلام الظهر.

وبغية التوصل لتلك النتيجة أو الخلاصة، عمدت الدراسة التي نشرت في " المجلة الدولية للهندسة والنظم الصناعية" إلى استخدام نماذج محاكاة رقمية لأجساد رجال ونساء من مختلف مناطق العالم لدراسة تأثير الصلاة في تخفيف آلام الظهر.

إلى ذلك، أوضحت بعض النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن السجود يساهم في زيادة مرونة الأربطة في منطقة الظهر، وهو ما يساعد على تجاوز الشعور بالألم.

إلا أن تلك الدراسة لم تتطرق إلى نتائج تلك الصلاة على الأشخاص المصابين بعاهات أو أمراض جسدية معينة.