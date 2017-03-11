مفاجأة.. نشاط الدماغ يفوق ما كان متوقعاً!

كشف باحثون في كاليفورنيا أن نشاط الدماغ يفوق 10 مرات ما كان متوقعا. وتوصل الباحثون في جامعة كاليفورنيا إلى نتائج جديدة قد تغير نظرتهم إلى طريقة عمل #الدماغ ، بل وقد تؤدي إلى مقاربات تفيد في علاج الاضطرابات و #الأمراض_العصبية خصوصا المتصلة بـ #الذاكرة

وقد ركزت الدراسة على هيئة وتركيب الشبكة العصبية، المكونة من خلايا عصبية تنقل وتعالج المعلومات عبر إشارات كهربائية.

فعملية تشكل الذكريات وتخزينها بحسب اعتقاد العلماء، تتم عبر إثارة الخلايا العصبية لبناء روابط وصلات جديدة وتجديد الأسلاك الكهربائية في الدماغ.

وقد يمكن اكتشاف بنية عمل الشبكة العصبية، العلماء من تطوير أجهزة الحاسوب لتصل إلى مستوى تفكير العقل البشري، وبناء حواسيب رخيصة ذات استهلاك قليل للطاقة، يمكن الاستفادة منها في تقنيات قادرة على عمليات تعلم وتحليل معقدة مثل المحادثة والتعرف على الأشياء والترجمة.