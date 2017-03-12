أرجوك توقف عن تقشير الخضراوات.. وهذه هي الأسباب

تقشير #الخضراوات قبل استخدامها لإعداد #الوجبات المختلفة، مرحلة تزعج كثيرا من الناس حيث تستغرق الكثير من الوقت والجهد.

فإذا كنت ممن يملون من هذه المرحلة في #إعداد_الطعام ، فإليك هذا النبأ السار.

فقد خلص #خبراء_التغذية إلى أن قشور الخضراوات تحتوي على #فوائد_صحية كبيرة، ومن جانبها أكدت أخصائية التغذية الأميركية ماري جاين ديتروير لصحيفة "ديلي ميل" أنه بالتخلص من تلك #القشور فإننا نحرم أجسادنا من #العناصر_الغذائية الضرورية للصحة.

وأوضحت ديتروير فوائد قشور بعض الخضراوات قائلة: تحتوي قشور الخيار خاصة ذات اللون الأخضر الداكن على نسبة عالية من #فيتامين "K" ومضادات الأكسدة الهامة للجسم، كما تحتوي #قشور_البطاطا على #الحديد و #المغنيسيوم و #الكاليسيوم و #البوتاسيوم و #فيتامينات "C" و"B6".

ونصحت ديتروير بطهي الخضار مع قشورها، مثل الباذنجان والبطاطا لأنها لا تؤثر سلباً على مذاقها، على عكس الجزر الذي يغير مذاق الطعام إذا تم طهيه بقشره، مؤكدة أن #مضادات_الأكسدة الموجودة في القشور تحمي الجسم من الجذور الحرة وهي جزيئات ضارة للجسم تلعب دوراً في التفاعلات الكيمياوية.

وأشارت ديتروير إلى أن معظم الناس يميلون إلى تقشير الخضراوات خوفاً من احتوائها على نسب عالية من #المبيدات ، مؤكدة أنه يمكن درء هذه المخاوف بالحرص على غسل تلك الخضراوات جيداً.