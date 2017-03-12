نقص السكر في الدم يضر قلب مرضى السكري

عززت دراستان جديدتان الأدلة على أن #نقص_السكر_في_الدم قد يكون له تأثير سيئ على قلب #مرضى_السكري.

وفي دراسة للبالغين المصابين بـ #السكري من النوع الأول، وجد الباحثون أن بطء #ضربات_القلب بسبب نقص سكر الدم يزداد تكراره خلال الليل أكثر من النهار.

وقال الدكتور سايمون آر هيلر من جامعة شيفلد في المملكة المتحدة لوكالة "رويترز": "لوحظ زيادة خطر بطء ضربات #القلب في عدد قليل من الأفراد مما يزيد احتمال أن يكون هناك استعداد ربما جيني ويمكن منعه عن طريق استخدام أدوية أو زرع جهاز صدمات كهربائية.. وعلى الرغم من ذلك توجد حاجة لمزيد من البحث لإثبات ذلك".

وفحص الدكتور هيلر وزملاؤه تأثير نقص سكر الدم في 37 شخصا مصابين بالنوع الأول من #السكري تقل أعمارهم عن 50 عاما لمعرفة تكرار عدم انتظام ضربات القلب ومعدل التغير في ضربات القلب.

وإجمالا عانى 32 من المشاركين (86.5%) على الأقل من الإصابة مرة واحدة على الأقل بنقص سكر الدم بما في ذلك 62.2% عانوا من حالة إصابة واحدة من نقص #سكر_الدم الليلي و75.7% عانوا من حالة إصابة واحدة من نقص #سكر الدم النهاري.

وفي تقرير نشر بالتزامن في دورية "رعاية مرضى السكري"، وصف الدكتور تيموثي إل ميدلتون من مستشفى الأمير ألفرد الملكي في سيدني بأستراليا وزملاؤه نتائج نقص سكر الدم المرتبط بأدوية #خفض_السكر على #القلب في 30 شخصا يعانون من السكري من النوع الثاني.

وعانى تسعة من المشاركين من 15 حالة مختلفة من نقص سكر الدم خلال فترة الدراسة.

وقال الدكتور ميدلتون لـ"رويترز": "فوجئت تماما من أن نسبة كبيرة ممن أجريت عليهم الدراسة عانوا من نقص سكر الدم خلال فترة مراقبة قصيرة نسبيا (48 ساعة فقط)".