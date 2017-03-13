6 أسباب تجعلك تتوقف عن تناول الثوم فوراً

يتميز الثوم، وهو أحد المكونات الرئيسية التي تستخدم لإعداد الأطباق المختلفة حول العالم، بفوائد غذائية عظيمة، حيث يحتوي على مركب يعرف باسم الأليسين، وهو يساعد على خفض #ضغط_الدم المرتفع، هذا بالإضافة إلى أن الثوم يمنع إنتاج هرمون الأنجيوتنسين الذي يضعف الأوعية الدموية.

ويعتبر #الثوم – الذي يضيف النكهة المميزة والرائحة الشهية للطعام – من أفضل الأطعمة الصحية للإنسان، حيث يعرف بقدرته على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، كما يعتبر من المكونات الطبيعية التي تعزز صحة الجهاز المناعي عند تناوله بانتظام، كما يعمل على محاربة حالات الإنفلونزا ونزلات البرد المنتشرة بنسبة 63%.

ولكن رغم فوائده المذهلة سالفة الذكر إلا أن هناك 6 حالات يكون فيها تناول الثوم أمراً خطيراً ضاراً بالصحة، وهي كالتالي حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1 - تناول الأدوية المضادة لتجلط الدم

يتميز الثوم بخصائصة الطبيعية المضادة لتجلط الدم، حيث يعتبر من أفضل طرق العلاج للمشكلات المتعلقة بالدورة الدموية، ولكن في حال استخدام الأدوية المضادة للتجلط يجب التوقف تماماً عن تناول الثوم، لأنه قد يسبب حالة من النزيف الحاد للمريض.

2 - اتباع وصفات طبية

إذا كنت من بين الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية التي تستوجب تناول #أدوية معينة بانتظام، فعليك بالامتناع عن تناول الثوم حتى تستشير طبيبك المعالج، فربما يكون عدم تناوله ضرورة طبية.

3 - مشاكل الكبد

قد يتسبب تناول الثوم في إبطال أو تقليل فاعلية بعض الأدوية الخاصة بالكبد، لذا ينصح من يعانون من مشاكل الكبد بعدم تناول الثوم.

4 - حساسية المعدة

يعرف الثوم بأنه من الأطعمة الثقيلة على #الجهاز_الهضمي، فإذا كنت تعاني من تهيج المعدة فمن الأفضل عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على الثوم، وتعتبر هذه الحالة من أهم الحالات التي يجب توخي الحذر فيها.

5 - الحمل

يمكن تناول الثوم بطريقة معتدلة أثناء #الحمل لأنه مفيد لصحة الأم والجنين، لكن لا ينصح أبداً باستخدامه كنوع من أنواع العلاج الطبيعي لما قد يسببه من مشكلات صحية.

6 - ضغط الدم المنخفض

إذا كنت من أصحاب ضغط الدم الطبيعي أو ممن يميل ضغط الدم لديهم إلى الانخفاض، فعليك بتجنب تناول الثوم، لأنه قد يسبب لك بعض المضاعفات الصحية كالانخفاض الشديد في ضغط الدم.