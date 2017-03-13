7 إجراءات لتجنب ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

تمكن #علماء_بريطانيون من وضع جملة من الإجراءات التي يمكن للشخص من خلالها التقليل من فرص الإصابة بارتفاع #ضغط_الدم، في الوقت الذي يقول فيه #الأطباء إن واحداً من بين كل 3 أشخاص في #العالم يعاني من ارتفاع في الضغط قد يؤدي في أية لحظة للإصابة بسكتة دماغية أو #نوبة_قلبية أو أمراض عقلية، وهو ما يعني أن مكافحة ارتفاع ضغط الدم يشكل أمراً جوهرياً لمن يرغب بالحفاظ على صحة جيدة.

ونجح العلماء البريطانيون في اكتشاف كيفية قيام الجسم بتنظيم عملية ضخ #الدم إلى الأعضاء، وهو ما يشكل اختراقاً علمياً مهماً في ابتكار #العلاج اللازم لاضطرابات ضغط الدم، كما أنه قد يؤدي إلى صناعة #كبسولات صغيرة ورخيصة من أجل تنظيم ضغط الدم لتكون بديلاً عن "الكوكتيل الكيماوي" الذي يتعاطاه مرضى الضغط.

ونقلت جريدة "ديلي ميرور" البريطانية عن المدير في "كينجز كوليغ" في #لندن أجاي شاه الذي قاد الفريق البحثي قوله إن "الاكتشاف الجديد سوف يؤدي إلى إحداث تغيير جوهري في الطريقة التي نرى فيها عملية تنظيم ضغط الدم".

ووضع الفريق العلمي 7 إجراءات على الناس اتباعها في حياتهم اليومية، وتغيير نمط معيشتهم تبعاً لهذه الإجراءات، وذلك بحسب ما تم اكتشافه مؤخراً، لحين ابتكار #أدوية وعلاجات جديدة لمرضى الضغط تتوافق والاكتشاف الجديد الذي يقول الأطباء البريطانيون إنه يشكل اختراقاً علمياً بالغ الأهمية.

وبحسب #الدراسة التي اطلعت عليها "العربية نت" فإن الإجراءات السبعة التي يتوجب إدخالها على نمط المعيشة للأفراد المهتمين بتجنب ارتفاع ضغط الدم القاتل، هي كما يلي:

أولاً: لا تُضف الملح الى الطعام. حيث يؤكد العلماء إن مراقبة #الملح المضاف إلى الطعام والحد منه يعتبر الإجراء الأهم والأكثر جدوى من أجل ضبط ضغط الدم والحد من ارتفاعه.

ثانياً: راقب مكونات الطعام. يوصي الأطباء بمراقبة قائمة (المحتويات) أو (المكونات) الموجودة على الأطعمة الجاهزة من أجل التأكد من نسب الملح في المنتج الذي يتناوله الشخص، من أجل تجنب الملح الزائد في الطعام الجاهز الذي يتناوله الشخص خارج منزله.

ثالثاً: راقب ضغط الدم. يؤكد الأطباء أن مراقبة حركة الدم بشكل منتظم يمكن أن تعطي مؤشراً مهماً على الارتفاع أو الانخفاض المرضي في الضغط، بما يتيح للشخص تجنب المضاعفات اللاحقة لذلك.

رابعاً: الإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة يؤدي إلى تنظيم ضغط الدم ويُجنب الإنسان الارتفاع أو الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم.

خامساً: مراقبة الوزن. فكل شخص يتوجب عليه أن يراقب وزنه، حيث تبين بأن الوزن الزائد يرتبط بصورة وثيقة مع ارتفاع ضغط الدم.

سادساً: تجنب تناول #الكحول. حيث يؤكد الأطباء أن تناول الكحول يؤدي إلى ارتفاع دراماتيكي في فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وبالتالي الإصابة بالنوبات القلبية التي تؤدي إلى #الوفاة.

سابعاً: حافظ على الحركة الدائمة والتمارين الرياضية اليومية، حيث تؤدي التمارين الرياضية إلى إبقاء الضغط والقلب في حالة جيدة.