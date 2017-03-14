4 طرق مذهلة للتخلص من الجوع

رغم أن #كبح_الشهية دون داع أمر غير صحي، إلا أن هناك بعض النصائح التي تساعد في الحد من #الرغبة الشديدة في تناول #الطعام، والتي تؤدي في النهاية إلى #زيادة_الوزن.

وإليكم فيما يلي 4 طرق مذهلة للسيطرة على الشهية والتخلص من الشعور بالجوع، دون التعرض لأي آثار جانبية ما قد تسببها الأدوية المضادة للبدانة أو مثبطات الشهية، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1 - الإكثار من شرب الماء

عندما تشعر بالجوع فعليك بشرب الماء، فإنه يملأ البطن دون إضافة سعرات حرارية، ما يجعلك تشعر بالشبع، كما أنه يعمل على إزالة السموم من الجسم.

2 - الأطعمة الغنية بالبروتين

يعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين أفضل طريقة للحد من الجوع، فهي تشعرك بالامتلاء لفترة طويلة نظراً لاستغراقها وقتا أطول في الهضم. وتشمل هذه الأطعمة: الأسماك، الدجاج، العدس ومنتجات الصويا، وغيرها.

3 - الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر في إضفاء شعور الشبع، كما أنه يحتوي على مادة مغذية تسمى غالات، وهي تساهم في تنظيم الرغبة في تناول الطعام.

هذا بالإضافة إلى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يساعد في إنقاص الوزن بشكل طبيعي من خلال تعزيز القدرة على حرق الدهون ومنع تخزينها بالجسم.

4 - التمارين الرياضية

تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في سد الجوع عن طريق تحفيز هرمونات الشبع بالجسم.