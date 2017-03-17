الخضروات والفاكهة تحد من الانسداد الرئوي عند المدخنين

قالت دراسة سويدية إن تناول المدخنين الحاليين والسابقين للمزيد من #الخضروات و #الفاكهة قد يقلل خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

ومن بين أكثر من 40 ألف رجل، فإن #المدخنين الحاليين الذي يتناولون خمس حصص أو أكثر من الفاكهة والخضروات يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 40% للإصابة بـ الانسداد الرئوي المزمن مقارنةً بالمدخنين الذين يتناولون حصتين من هذه #الأطعمة أو أقل. وارتبطت كل حصة إضافية من الخضروات و#الفواكه بتراجع خطر الإصابة بـ8%.

وقالت جوانا كالوزا التي قادت فريق الدراسة وهي من معهد كارولينسكا في ستوكهولم: "يجب على كل المدخنين و #المدخنين_السابقين أن يتناولوا الفاكهة والخضراوات قدر الإمكان".

وأضافت: "كل حصة إضافية من الفاكهة والخضروات تقلص بشكل كبير احتمال الإصابة بـ #الانسداد_الرئوي المزمن".

ويصعب الانسداد الرئوي المزمن عملية #التنفس ويمكن أن يسبب #السعال. والنوع الأكثر شيوعا من هذا #المرض هو #انتفاخ_الرئة و #الالتهاب_الشعبي المزمن وعادة ما يصيبان المدخنين أو المدخنين السابقين.

وكتب الباحثون في دورية "ثوراكس" إن #مضادات_الأكسدة الموجودة في الخضروات والفاكهة قد تساعد في حماية #الرئتين من الأضرار الناجمة عن #التدخين.

وقال سيف شاهين أستاذ #الجهاز_التنفسي في جامعة كوين ماري في لندن الذي شارك في وضع افتتاحية رافقت نشر الدراسة: "إننا نعتمد على مضادات الأكسدة مثل تلك الموجودة في الفاكهة والخضروات لحماية #الرئة من المواد الضارة الموجودة في #دخان #السجائر ومن تلوث الهواء".

لكن شاهين أكد أن #النظام_الغذائي وحده لا يكفي لعلاج كل #آثار_التدخين. وأوضح أن "أهم شيء يمكنك القيام به للحد من احتمالات إصابتك بالانسداد الرئوي المزمن هو عدم التدخين أو #التوقف_عن_التدخين ".