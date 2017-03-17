لهذه الأسباب.. لا غنى عن هذه الحبوب الكاملة

رغم أن #الكربوهيدرات أو #النشويات هي جزء أساسي من #النظام_الغذائي حيث تمنح الجسم الطاقة اللازمة لممارسة النشاطات اليومية، إلا أن الإفراط في تناول الكربوهيدرات المكررة مثل #الخبز_الأبيض و #الحلويات وغيرها يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة.

لذا ينصح خبراء #التغذية بالاعتماد على #الحبوب_الكاملة في النظام الغذائي اليومي، تجنباً للإصابة بأمراض #القلب و #السكري وارتفاع مستوى #الدهون في الجسم والتي تسببها الكربوهيدرات المكررة، حيث تحتوي #الحبوب الكاملة على كميات كبيرة من #الألياف والتي تساهم في الشعور بـ #الشبع وبالتالي #إنقاص_الوزن، كما تحتوي على فيتامينات ومعادن ومواد مضادة للأكسدة.

وإليكم فيما يلي 6 أنواع من الحبوب الكاملة والتي ينصح بتناولها للتمتع بصحة جيدة، حسب ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:

1 - القمح الكامل

الحرص على شراء #الخبز و #المعكرونة و #المعجنات المصنوعة من #القمح_الكامل غير المكرر أي المصنوع من #الدقيق الأسمر الناتج عن طحن #القمح بقشرته، لما يحتويه من ألياف مفيدة للصحة.

2 - الشوفان

يحتوي #الشوفان على كمية وفيرة من المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في خفض فرص الإصابة بأمراض القلب و #الأوعية_الدموية. ويفضل تناول الشوفان الكامل عن #طحين_الشوفان للحصول على عظيم فوائده.

3 - الأرز البني

على عكس نظيره الأبيض، يحتوي #الأرز_البني على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة وكذلك المغنيسيوم والفوسفور وفيتامين "B" الهامة جميعها لجسم الإنسان.

4 - الجاودار

يعد #الجاودار أحد #الحبوب التي تشبه القمح و #الشعير، لكنه يتميز باحتوائه على أضعاف العناصر الغذائية الموجودة في الحبوب الأخرى، كما يحتوي على 4 أضعاف من مقدار الألياف الموجودة في القمح الكامل.

5 - حبوب الشعير الكاملة

يساعد تناول نصف كوب من حبوب الشعير الكاملة في التقليل من مستويات #الكوليسترول في الدم على نحو فعال، لذا فهو يعد أصح الحبوب الكاملة التي يجب عليك اختيارها.

6 - الحنطة السوداء

تعد #الحنطة السوداء أحد أفضل المصادر الغنية بالمغنيسيوم والمنغنيز، ولذا فهي تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية، كما تحسن عمل الأعصاب، وأيضا تعمل على تعزيز قدرة الدماغ.