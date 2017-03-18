تحذير.. هذه الأدوية قد تسبب العجز الجنسي

إذا سقط شعرك فكن حذراً إن كنت تفكر بأخذ #أدوية لتعويضه، فربما تسبب تلك العلاجات عجزاً جنسياً.

فمادة "فيناستريد"، التي تدخل في تركيب أدوية منع تساقط #الشعر، على ما نقل موقع "دويتشه فيله"، يمكن أن تكون لها آثار جانبية تؤثر على القدرة الجنسية للرجل.

وهذه المادة يمكن أن يستمر تأثيرها السلبي حتى بعد وقف استخدامها. وحسب ما نقل الموقع، فإن مادة "دوتاستريد" التي تستخدم أيضاً في أدوية معالجة #تساقط_الشعر يمكن أن يكون لها نفس التأثير السلبي على الطاقة الجنسية للرجال.

وقد بحث فريق علمي دولي من جامعة نورث ويسترن الأميركية في #شيكاغو بدقة، الآثار الجانبية لهذه المواد، إذ قام الباحثون، برئاسة ستيفن بالكنب، بتحليل معلومات تتعلق بـ12 ألف رجل تناولوا هاتين المادتين أو إحداهما، ودراسة تأثير فترة تناول المادتين على العجز الجنسي والمشاكل التي ترافق ذلك.