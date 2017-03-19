مفاجأة للرجال..اللياقة المفرطة تحد من الرغبة الجنسية

أشارت دراسة إلى أن #الرجال الذين يمارسون تدريبات مكثفة وطويلة بشكل غير معتاد ربما يقل لديهم احتمال أن يتمتعوا برغبة جنسية طبيعية بالمقارنة مع نظرائهم الذين لا يؤدون تدريبات بمثل هذا العنف.

وحتى على الرغم من ارتباط زيادة #الوزن وقلة #الحركة منذ فترة طويلة بتراجع الرغبة الجنسية، فإن بعض الأبحاث السابقة ربطت أيضا بين #تدريبات التحمل مثل تدريبات #الماراثون أو قيادة الدراجات لمسافات طويلة بتراجع مستويات #التستوستيرون والرغبة الجنسية.

وفحص الباحثون من أجل هذه الدراسة بيانات مسح بشأن عادات التدريب و #الرغبة_الجنسية بالنسبة لنحو 1077 رجلا في حالة صحية طيبة.

ووجدت الدراسة أنه بالمقارنة مع الرجال الذين اتبعوا أكثر أنظمة التدريب كثافة فإن احتمال التمتع برغبة جنسية طبيعية أو مرتفعة زاد لدى الرجال الذين اتبعوا أقل التدريبات كثافة.

وعلى نحو مماثل فإن الرجال الذين قضوا أقل وقت في ممارسة تدريبات، زاد احتمال التمتع برغبة جنسية عالية أو طبيعية 4 مرات على الأقل بالنسبة للرجال الذين خصصوا معظم الوقت للتدريب.

وأفاد نحو 47 في المائة من الرجال الذين كانت لديهم أدنى رغبة جنسية في الدراسة ممارسة تدريبات أكثر من 10 مرات أسبوعيا وقال 65 في المئة منهم إنهم تدربوا أكثر من 10 ساعات كل أسبوع.

وقال الباحثون في دورية "الطب والعلوم في الرياضة والتدريبات" إنه على العكس تدرب أقل من 7 في المئة من الرجال الذين كانت لديهم رغبة جنسية طبيعية أو مرتفعة أكثر من 10 مرات أسبوعيا وذكر 22 في المئة فقط من هؤلاء الرجال ممارسة تدريبات أكثر من 10 ساعات أسبوعيا.

وقال الدكتور جوان خو وهو باحث في مستشفى تشانجي العام في #سنغافورة والذي لم يشارك في الدراسة إن "الإفراط في التدريب يحد من إنتاج التستوستيرون والهرمونات الأخرى التي تحفز الرغبة الجنسية وإنتاج السائل المنوي في الرجال بطريقة مماثلة لكيفية كبت التدريبات المكثفة لإنتاج الإستروجين ودورات الطمث والخصوبة لدى النساء".

وتابع: "تدريبات #الايروبكس المنتظمة بكثافة معتدلة تحد من تراكم الدهون غير الصحية وتحسن لياقة شرايين القلب والصحة الأيضية وإنتاج التستوستيرون لدى الرجال ولاسيما أصحاب الأوزان الزائدة أو الرجال الذين كانوا قليلي الحركة سابقا.

وأضاف: "لا أعتقد أن غالبية الرجال يفرطون في التدريب مثلما تحدد هذه الدراسة، ولكن الرجال الذين يتدربون كثيرا ولائقين بدنيا جدا ويتمتعون بصحة طيبة، ولكن يعانون من تراجع الرغبة الجنسية والوظيفة الجنسية، ربما عليهم تقليص تدريباتهم إذا كانت مفرطة".