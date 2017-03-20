هذه بشرى سارة لعشاق القهوة!

فيما يعد بشرى سارة لعشاق #القهوة، خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول القهوة يساعد في الوقاية من #الزهايمر أو #الخرف ومحاربة الآثار الناجمة عنه، هذا فضلاً عن دورها الفعال في تعديل المزاج ومنح #الإحساس بالنشاط واليقظة.

وتؤكد الدراسة التي أجريت داخل جامعة إنديانا بلومنغتون الأميركية أن دور القهوة لا يقتصر على تنشيط #جسم الإنسان فقط، بل يعزز من قوة انزيم " NMNAT2" في الدماغ والذي يعمل على حماية #الخلايا_العصبية، ويكافح تجمع البروتينات والتي تتجمع على شكل لويحات في #المخ مسببة الإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل".

كما أن تراكم المواد الدهنية في #الدماغ هو مقدمة معروفة لأمراض الأعصاب الخطيرة، وترتبط أيضا بأمراض الشلل الرعاش، والتصلب الجانبي الضموري.

وخلال الدراسة، تم فحص نحو 1280 مركباً تتضمن بعض #الأدوية، وباختبارها على الفئران استطاع الباحثون التوصل إلى 24 مركباً على رأسها الكافيين، تعمل على زيادة انزيم " NMNAT2" في الدماغ مما يحسن من القدرات العقلية ويبطئ من تدهور الحالة العقلية المرتبطة بالتقدم في العمر.

وكان قد تبين سابقاً أن الكافيين يتميز بقدرته على تحسين وظيفة الذاكرة في الفئران الذين يعانون من تجمع مستويات كبيرة من البروتينات في أدمغتهم.

ويعاني من الزهايمر حالياً حوالي 47 مليون شخص حول العالم، ومن المتوقع تزايد هذه النسبة مع حلول عام 2050.