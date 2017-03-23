الهاتف الذكي يفحص خصوبة الرجال

صمم علماء طريقة سهلة لقياس نوعية #السائل_المنوي للرجال باستخدام أجهزة #الهاتف_الذكي يمكن أن يشكل بديلا قليل التكلفة عن #الفحص_الطبي المعتمد للخصوبة.

ويُجرى هذا الاختبار باستخدام جهاز موصول إلى الهاتف الذكي و #شريحة_إلكترونية توضع عليها عينة من السائل المنوي، لتصدر النتيجة على شاشة الهاتف.

ويتطلب الفحص الطبي السائد حاليا للخصوبة معدات مكلفة، ووقتا طويلا قبل ظهور النتائج، بحسب مصممي هذه الطريقة الجديدة "فرتيلكس" التي لا تكلف أكثر من 4 دولارات و45 سنتا.

ونُشرت تفاصيل هذا الاختراع في مجلة "ساينس ترانسلايشن ميدسين" الطبية الأميركية.

ولإجراء الفحص، ينبغي تنفيذ 6 عمليات بسيطة جدا، تقيس تركز السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية. وهذه العمليات سهلة بحيث أن 10 متطوعين تمكنوا من تنفيذها من دون أي تدريب.

وتبين بعد تجريب هذه الطريقة على 350 عينة أنها دقيقة بنسبة 95 %.

وقال هادي الشافعي أحد مصممي "فرتيلكس" إن "الهدف هو إيجاد حل لفحص الخصوبة لدى #الرجال سهل وقليل الكلفة، على غرار ما هو عليه فحص الحمل لدى النساء".

ويعاني 45 مليونا من الأزواج في العالم من عدم القدرة على #الإنجاب، ويكون الرجال في 40% من الحالات هم المصابون بالعقم.