بعض الملصقات "الغذائية" على عبوات الطعام.. مضلل

تشير دراسة جديدة إلى أن ملصقات عبوات الطعام التي تقول #قليلة_الأملاح أو #خالية_من_الدهون قد تكون مضللة.

وهذه "المزاعم" بأن تلك #الأطعمة فيها مستويات منخفضة من مكونات قد تكون ضارة تعتمد على مقارنات بأطعمة أخرى وليس لها تعريف معياري. ويقول الباحثون في الدراسة إن وضع مثل هذه الادعاءات لا يعني بالضرورة أن ذلك #الغذاء أكثر فائدة أو صحي أكثر من غيره.

واعتبرت لينزي سميث تيلي من جامعة نورث كارولاينا لوكالة "رويترز" أن على المستهلكين "قلب #العبوة والنظر إلى #قائمة_المكونات و #المواصفات بأكملها ليكون لديهم قدرة أكبر على إدراك مستوى المنتج من الناحية الصحية".

وحللت سميث تايلي وزملاؤها بيانات أكثر من 80 مليون #مشروب ومنتج غذائي اشترتها 40 ألف أسرة في الولايات المتحدة ما بين عامي 2008 و 2012.

وأوضحت سميث تايلي: "خلصنا إلى أن الأسر ذات الدخل الأعلى تميل إلى شراء منتجات عليها مثل تلك الملصقات بما يتسق مع أبحاث سابقة أشارت إلى أن الناس ذوي مستويات التعليم الأعلى يستفيدون من تلك البيانات أكثر".

ووفقا للدراسة التي نشرت في دورية "أكاديمي أوف نيوتريشن آند دايتيتيكس"، فقد كان على 13% من هذه الأطعمة و35% من تلك المشروبات ملصق يقول إن هناك نسبة منخفضة من مكون ما. والأكثر شيوعا هي ملصقة منخفض #الدهون تليها منخفض #السعرات تليها منخفض #السكريات ومنخفض #الصوديوم.

وفي المتوسط كانت #الأطعمة التي عليها تلك الملصقات تحتوي على سعرات أقل بنسبة 32% وسكريات أقل بنسبة 11% ونصف نسبة الدهون والصوديوم مقارنة بالأطعمة التي لم تحمل تلك الملصقات على عبوتها.

إلا أن بعض #المنتجات التي زعمت انخفاض مكونات معينة فيها كانت تحتوي على نسبة أعلى منها مقارنة بأطعمة لم تحمل ذلك الشعار.

وفي سياق متصل، قالت سميث تيلي أن وجود عبارة على منتج ما تفيد أنه يحتوي على نسبة منخفضة من السكريات مثلا يعني أنه قد يحتوي على كمية سكريات أقل من منتج مشابه "لكنه لا يعني أن هذا المنتج له #قيمة_غذائية أفضل".

وأضافت أن احتمالا آخر يتمثل في أن هذا المنتج "قد يكون #غذاء به نسبة سكريات أكثر لكنه منخفض الدهون فيكتب أنه منخفض الدهون على الملصق. ولا يعني ذلك أنه صحي".

وختمت قائلةً: "قد يكون الأمر مضللا نوعا ما إذا تم اتخاذ قرار بشأن منتج بناء على ملصق على واجهته".