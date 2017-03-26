80% من الأميركيين يفضلون الأطعمة العضوية

يشتري نحو 82.3 % من الأميركيين بانتظام #أغذية_عضوية ، بحسب #دراسة حديثة أجراها معهد "نيلسن" لحساب #منظمة_التجارة بالمنتجات العضوية، فيما تتخطى النسبة في بعض ولايات الغرب الأميركي 90%.

فيبدو أن الأميركيين يتجهون أكثر فأكثر نحو #الحمية_الغذائية_العضوية.

وسجلت النسبة ارتفاعاً ملموساً بواقع 3.4 نقاط مقارنة مع العام 2015.

وتحتل واشنطن المرتبة الأولى في الولايات الأميركية الأكثر شغفاً بالأطعمة العضوية، حيث يشتري 91.6% من السكان أطعمة تحمل علامة "أورغانك Organic"، والأمر مماثل في الولايات الغربية أيضاً.

في المقابل، أقل الولايات استهلاكاً لهذه #المأكولات موجودة في وسط الولايات المتحدة الغربي، حيث تتركز أكثر المناطق الزراعية في البلاد.

وتحتل ولاية داكوتا الجنوبية المركز الأخير بنسبة تصل إلى 68.9%.