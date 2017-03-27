هل يساعد حقن محلول سكري بتخفيف آلام مفصل الركبة؟

حاولت دراسة جديدة معرفة إن كان من الممكن تخفيف آلام مفصل الركبة من خلال اعتماد إحدى طرق العلاج بـ #الطب_البديل التي تستخدم #حقن #محلول_سكري أو ملحي لتخفيف الألم الناتج عن خشونة #مفصل الركبة إذا ما فشلت طرق #العلاج التقليدية.

وتحدث الخشونة في #مفصل_الركبة التي تعدد سببا رئيسيا للألم وإعاقة #الحركة لدى #كبار_السن عندما تتآكل #الأنسجة_المرنة في نهايات #العظام. وعلى الرغم من أن تلك الحالة لا يمكن شفاؤها إلا أن الأطباء يوصون المصابين عادة بأن يتلقوا #العلاج_الطبيعي و #أدوية_مضادة_للالتهاب لتخفيف #الألم وتحسين القدرة الحركية.

وفحص الباحثون في الدراسة الجديدة بيانات من 10 دراسات سابقة لطريقة علاج تعرف باسم برولوثيربي أو العلاج بالحقن التجديدي، وهي طريقة تستخدم عادة لعلاج #آلام الظهر المزمنة. وتتمثل هذه الطريقة في #حقن_محلول من #محفزات_طبيعية مثل السكر أو الصوديوم قرب موقع #الأنسجة_الرخوة المصابة بجوار العظام مثل #الأربطة أو #الغضاريف أو #الأوتار أو #العضلات.

وتشير نتائج تلك الدراسات التي شملت في الإجمال 529 مريضا إلى أن البرولوثيربي قد يكون طريقة آمنة للمساعدة في #تخفيف_آلام #خشونة_الركبة. لكن الدكتور نيكولا مافولي، كبير باحثي الدراسة من جامعة ساليرنو في إيطاليا، اعترف أن الأدلة على فاعليته ليست قوية بما يكفي ليوصي به الأطباء قبل أن تفشل طرق علاج أخرى.

وقال ساليرنو: "ليس هناك أدلة تدعم اللجوء لتجربة البرولوثيربي كأول #علاج. يجب أن يكون دائما ضمن خطة علاج شاملة، إضافة إلى إنقاص الوزن وتغييرات في ممارسة #النشاط وعلاج طبيعي".

واعتبر أن المرضى الأنسب لتلقي هذا النوع من العلاج هم من يعانون من خشونة خفيفة إلى متوسطة في #الركبة ولم يجدوا راحة في طرق العلاج التقليدية.

وقال المشاركون في الدراسات التي راجعها الباحثون، إن آلامهم قلت وتحسنت حركتهم مع استخدام #البرولوثيربي كما ارتفعت معدلات الرضا عن نتائج العلاج.

إلا أن الباحثين نبهوا في دراستهم التي نشرت في دورية "بريتيش ميديكال بوليتن" إلى أن الدراسات التي راجعوها كانت صغيرة وتستخدم أساليب مختلفة عن بعضها ولم تقارن بين طريقة العلاج تلك وعدم تلقي العلاج أو الخضوع لطرق تدخل أخرى.