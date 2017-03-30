تعرف على أعشاب سيناء التي تشفي العديد من الأمراض

كشفت #منظمة_الصحة_العالمية عن مئات الأنواع من #الأعشاب النادرة التي تتواجد في #صحاري و #جبال شبه جزيرة سيناء، وتتهافت عليها #شركات_الأدوية العالمية.

وكشف الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام #البحوث والدراسات الأثرية في #سيناء في حديث لـ"العربية.نت" ما هي هذه #الأعشاب، قائلاً إن "منطقة #سانت_كاترين فيها 472 نوعاً من الأعشاب و #النباتات الطبية، منها 42 نوعاً من #النباتات_النادرة. وتحتاج هذه الأعشاب إلى إنشاء معهد لبحوث #النباتات_الطبية يستوعب الباحثين من كليات #الصيدلة و #العلوم و #الزراعة ويخلق منظومة علمية متكاملة لدراسة البيئات الطبيعية لهذه النباتات و #المواد_الفعالة المستخلصة منها".

وأوضح ريحان أن هذه الأعشاب تعالج العديد من #الأمراض ومنها مثلا عشبة #الهنيدة التي تساهم بالقضاء على الحصوات والأملاح والنقرس، وعشبة #الساموا التي تساعد بعلاج السكر وطرد السموم، وعشبة #الجعدة التي تفيد بعلاج المسالك البولية والبكتيريا والوزن الزائد، وعشبة #القيصوم التي تساعد في علاج الصداع والرمد.

كما أشار إلى أن #زيت_الأعشاب المكون من 40 نوعاً من النباتات الذي يستخدم لتدليك الفقرات والمفاصل، وعلاج الخشونة وحساسية الجلد، وعشبة #شاي_الروزماري التي تساعد في علاج إلتهاب اللوز والمفاصل وهي مهدئة للعضلات، وعشبة #اللصف التي تنبت في شقوق الصخور وتساهم في علاج الروماتيزم، حيث يتم غلي أوراقها وتبخير المصاب بها، وعشب #العاذر التي تشبه الزعتر وتفيد في علاج المغص.

وذكر ريحان أنه يوجد في سيناء #حمامات_كبريتية بجبل #حمام_فرعون والذي يخرج من سفحه #نبع_كبريتي درجة حرارته 57 درجة مئوية، وتسيل ماء فم النبع الكبريتي للبحر. ويقع قرب منحدر الجبل مغارة كبيرة تتصل بمجرى النبع في بطن الجبل حيث ينزل الطالبون للاستشفاء في البحر بعيداً عن فم النبع تجنباً لحرارته ثم يقتربون من النبع تدريجيا. ويعالج هذا النبع العديد من #أمراض العظام و #الأمراض_الجلدية. والأمر نفسه ينطبق على #حمام_موسى في #طور_سيناء.