لهذه الأسباب... احذر الجلوس لفترات طويلة!

خلصت #دراسة حديثة إلى أن #الجلوس لأكثر من 6 ساعات يومياً يجعلك أكثر عرضة لخطر #الوفاة جراء #مشاكل_صحية كـ #النوبات_القلبية، و #السكري، و #السمنة و #السرطان بنسبة 50%.

لذا ينصح بعدم الجلوس لفترات طويلة، خاصة أن #جسم_الإنسان يتميز بوجود 600 عضلة و206 عظمات تساعده على #الحركة للتمتع بـ #صحة أفضل.

فيما يلي 7 مخاطر صحية تنجم عن الجلوس لفترات طويلة من دون حركة، وفق ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:

1- عند الجلوس لفترة طويلة، يفرز #البنكرياس كمية كبيرة من #الأنسولين، مما يجعلك عرضة للإصابة بالسكري.

2- كما يعيق عملية #تدفق_الدم إلى #المخ مما يؤثر سلباً على وظائف #الدماغ.

3- يعرضك الجلوس طوال اليوم إلى مشاكل في #الجهاز_الهضمي كـ #الإمساك، #الانتفاخ و #حموضة_المعدة.

4- كذلك يؤثر على #العمود_الفقري، لعدم وصول القدر اللازم من الدم للعضلات، مما ينتج عنه #آلام في #الرقبة و #الظهر.

5- إضافة إلى تراكم #الدهون في #الشرايين مما يضر صحة القلب.

6- يضعف الجلوس لفترة طويلة #العظام، ما يجعلها عرضة للهشاشة.

7- وعلى عكس التراخي والكسل، فإذا حافظت على جسمك نشيطاً فستنعم بنوم أفضل، كما يساعد #النشاط في منع الإصابة بأنواع السرطان و #الاكتئاب، هذا بالإضافة إلى اكتساب #المناعة والمحافظة على العظام و #العضلات وانتظام ضغط الدم.